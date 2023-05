Maggie Simpson volará en un corto de Star Wars

Maggie Simpson, en el corto de Star Wars. Foto: @StarWarsLA

Álex Puruncajas (I)

Maggie Simpson, la más pequeña de la famosa familia de Springfield, volará en un corto de Star Wars, este 4 de mayo del 2023. Esto a propósito del festejo del día de Star Wars (May The Fourth).

El corto se denominará 'Maggie Simpson In: Rogue Not Quite One' y se emitirá por la plataforma de streaming Disney+.

La franquicia promocionó este cortometraje, a través de sus redes sociales, con un póster. En la imagen, Maggie Simpson conduce la cápsula del personaje estrella de 'The Mandalorian'.

La historia cuenta cómo Maggie vuela por el espacio. Con Homero, su padre, le hacen frente a un escuadrón de cazas imperiales. Tras ello, Maggie trae la batalla a Springfield.

De Springfield a una galaxia muy, muy lejana.



Maggie Simpson protagoniza "Rogue (No del Todo) One", estreno 4 de mayo en @DisneyPlusLA. pic.twitter.com/u1TASJA402 — Star Wars (@StarWarsLA) May 2, 2023

"Homero pierde la pista de Maggie que se sube al cochecito de Grogu para una aventura interespacial a través de la galaxia. Frente a un escuadrón de cazas Imperiales, Maggie trae la batalla a Springfield en este corto épico", dice la corta sinopsis.

Los 'crossover' y Los Simpson ya se vincularon en el pasado. Una historia contó con Bart como protagonista de la historia de Marvel en 'The Good, The Bart and The Loki'.

Además, Maggie participó en la producción 'The Force Awakens from Its Nap'.

Star Wars y Los Simpson

La relación entre Star Wars y los Simpson tiene varios capítulos. En algunos episodios de la serie animada, hay menciones a la saga.

En uno de los capítulos, por ejemplo, Marge y Homero ven 'El imperio contraataca', en una sala de cine. También, Los Simpson acuden una excursión de la familia de una convención de fans de Star Wars.

En otro episodio, 'El Ayudante de Santa', el perro mascota de la familia, luce una máscara de Darth Vader.

