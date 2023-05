Emma Watson explicó los motivos que la alejaron de la actuación

Emma Watson planea volver al cine bajo sus parámetros. Foto: @emmawatson

La actriz Emma Watson se refirió a los motivos por los que se alejó de la actuación. Su último proyecto en el cine fue en la versión de Mujercitas.

En el año 2018, se unió a Saoirse Ronan, Florence Pugh y Timothée Chalamet. Luego, del lanzamiento de ese largometraje, se alejó de los escenarios.

Hace poco dio una entrevista donde comentó cómo se siente ya que su último proyecto en el cine ocurrió hace 5 años. La británica señaló que estaría dispuesta a volver a la actuación si encuentra un proyecto con el que pueda sentirse bien.

Desde su niñez se ha desenvuelto en medio de la actuación. Participó desde los 9 años en la saga Harry Potter, donde interpretó a la mejor amiga del protagonista, y no dudó en hablar sobre sentirse atrapada en el mundo actoral.

Emma Watson se sinceró

De acuerdo con el portal infobae.com, la actriz se refirió a su carrera tras su participación en el filme de 'Gerwig', donde profundizó en no sentirse en control de la misma.

“Algo que me costo mucho trabajo fue vender algo de lo que no tenía mucho control. Hacer una película y escuchar a cada periodista preguntarme: ‘¿y esto como lo relacionas con tu punto de vista? Fue difícil ser el rostro y portavoz de algo con lo que no estuve involucrada en su proceso”, afirmó la actriz.

Regreso a la actuación

Frente a su posible retorno a la actuación, la intérprete de Hermione aseguró estar dispuesta, pero bajo sus condiciones y parámetros.

“Por el momento estoy feliz de sentarme y esperar por el siguiente gran proyecto. Amo lo que hago pero se trata de encontrar una manera de hacerlo sin tener que tener varías personalidades. No quiero ser un robot", afirmó Watson.

