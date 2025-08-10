La espera terminó para los seguidores de Spiderman. Sony y Marvel Studios revelaron el primer teaser de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la cuarta película protagonizada por Tom Holland, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, según confirmó Sopitas. Con apenas 22 segundos de duración, el adelanto muestra al héroe en un hangar, enfundado en su nuevo traje y mirando directamente a la cámara para lanzar una simple pero intrigante pregunta: “Are you ready?”.

🕷 Spiderman y su regreso más esperado

La cinta es la secuela directa de ‘No Way Home’, donde Peter Parker fue engañado por Mysterio (Jake Gyllenhaal) para entregarle a E.D.I.T.H., el sistema de defensa creado por Tony Stark. En esta nueva entrega, Peter deberá recuperar el control de la tecnología, derrotar a su enemigo y, claro, salvar el mundo.

De acuerdo con Wiki Fandom, la producción forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel y contará con la participación de Zendaya como Michelle Jones, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, y Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher.

🎬 Un rodaje con fichajes sorpresa

El reparto incluye además a Jacob Batalon, Michael Mando, Sadie Sink y Liza Colón-Zayas. La filmación comenzó en agosto de 2025 en Glasgow, Escocia, con Destin Daniel Cretton como director y guion de Chris McKenna y Erik Sommers. La música estará a cargo de Michael Giacchino.

❓ Una trama que despierta teorías

El teaser no confirma si Peter habla con el espectador o con otro personaje. Esa ambigüedad ha encendido las redes, donde los fans especulan sobre nuevos villanos y posibles cameos. El misterio se amplifica con la inclusión de Hulk y Punisher, algo inusual en las películas anteriores de Spiderman.

🌍 De Nueva York al mundo

Siguiendo con Wiki Fandom, la historia recorrerá ubicaciones icónicas como la Estatua de la Libertad y el Edificio Chrysler en Nueva York, pero también llevará al héroe a países como Italia, Alemania, España y Grecia.

Con este adelanto, Sony deja claro que ‘Spider-Man: Brand New Day’ no solo marcará el regreso de Peter Parker, sino que buscará redefinir su papel en un universo Marvel que intenta recuperar el brillo de sus años dorados tras ‘Avengers: Endgame’.

