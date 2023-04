Los Simpson cumplen años; ¿cuál es el origen de sus nombres?

Los Simpson, serie animada que ironiza sobre los defectos de la sociedad estadounidense, cumple 34 años este 19 de abril de 2023 y se recuerdan algunos de sus capítulos más famosos y anécdotas. Pero pocos saben cuál es el origen de cada uno de los personajes.

La serie, con sus 34 temporadas, es una de las más longevas de la televisión, por lo que se pueden contar generaciones que crecieron viendo sus capítulos.

Cuenta el día a día de la familia liderada por Homero Simpson, casado con Marge. La pareja tiene tres hijos: Bart, Lisa y Maggie, la más pequeña del clan.

Viven en Springfield, donde comparten su cotidianidad con otros personajes como el Sr. Burns, Ned Flanders y Krusty, el payaso.

La serie de FOX, que se estrenó en 1989 y fue creada por Matt Groening, aún está vigente. En Ecuador se emite por canales de señal abierta y también a través de plataformas pagadas.

Su personaje principal es, sin duda, Homero. Pero también sus familiares cercanos, cada uno con sus particularidades.

36 years later and still a family favorite. What a treat! pic.twitter.com/lk7PEqBo2X