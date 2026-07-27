‘La Odisea’ recibe un reclamo por daños a un barco vikingo

El Centro Vikingo de Värmland en Suecia reclama a la productora de la película ‘La Odisea’ el pago de 6 000 dólares por reparaciones tras el uso de su nave histórica.

La disputa afectó la operación turística del centro cultural durante la temporada veraniega de 2026.

🗺️ ¿Por qué reclaman daños derivados de la filamción de ‘La Odisea’?

El Centro Vikingo de Värmland alquiló la embarcación Glad av Gillberga a una filial de Universal Pictures a finales de 2024.

Según The New York Times, el barco de 18 metros regresó del Mediterráneo con grietas en el casco, fallas en el aparejo y desgaste en la pintura.

El presidente del museo, Peter Olausson, confirmó a The New York Times que el contrato establecía devolver la nave en buenas condiciones.

La asociación ejecutó las obras con voluntarios y facturó los materiales en diciembre de 2025.

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🎬 ¿Cuál es la respuesta de Universal Pictures?

Universal Pictures rechazó la acusación de impago y aseguró que saldó la totalidad de los valores pactados por el alquiler y arreglo del barco.

Según El Diario de NY, la vocera del estudio indicó que mantienen contacto directo con la organización para solucionar cualquier desacuerdo financiero.

La compañía cinematográfica recaudó cientos de millones de dólares tras el estreno global del largometraje dirigido por Christopher Nolan.

Sin embargo, la directiva del centro sueco insiste en que no ha recibido el reembolso correspondiente a los arreglos.

⚓ La aparición del barco en la pantalla gigante

La embarcación Glad av Gillberga aparece en las secuencias iniciales de la historia cuando la flota de Odiseo abandona la ciudad de Troya.

El barco fue construido en 1998 con técnicas artesanales antiguas para actividades educativas y paseos en Suecia.

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Peter Olausson expresó a El Diario de NY que disfrutó ver la nave en el cine a pesar del percance contractual con la empresa cinematográfica.

Los encargados de la atracción turística esperaban resolver la liquidación antes de las festividades navideñas pasadas.

La resolución del caso depende de las gestiones administrativas entre el centro histórico sueco y la empresa matriz de la película, mientras el museo retoma sus actividades turísticas habituales.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan; más preguntas sobre el tema

❓ ¿De qué trata la nueva película ‘La Odisea’ de Christopher Nolan? Es una adaptación cinematográfica del poema épico de Homero que narra el peligroso viaje de regreso a casa del rey Odiseo tras la Guerra de Troya. La producción aborda elementos mitológicos, monstruos marinos y dilemas humanos mediante la característica narrativa visual y el realismo técnico de Christopher Nolan. ❓ ¿Quién interpreta a Odiseo en la película de Christopher Nolan? El actor Matt Damon interpreta a Odiseo (también conocido como Ulises) en la película ‘La Odisea’ (The Odyssey), dirigida por Christopher Nolan. ❓ ¿Qué actores forman parte del elenco de ‘La Odisea’ de Nolan? El elenco principal de ‘La Odisea’ (The Odyssey, 2026) dirigida por Christopher Nolan está encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland. ❓ ¿La película ‘La Odisea’ de Nolan se filmó en formato IMAX? Sí, la película fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX de 70 mm para ofrecer la máxima resolución visual posible. Christopher Nolan priorizó el uso de efectos prácticos y locaciones reales en el Mediterráneo para recrear los escenarios de la Grecia antigua sin depender en exceso del CGI.

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