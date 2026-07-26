¿Qué anuncios hizo Marvel en la San Diego Comic-Con 2026?

Marvel Studios presentó el 26 de julio de 2026 sus próximos proyectos de cine y televisión durante la San Diego Comic-Con.

La compañía confirmó fechas de estreno, repartos y nuevas producciones que guiarán el futuro del Universo Cinematográfico Marvel, según reportaron las fuentes Tomos y Grapas e Hipertextual.

Si deseas conocer la trayectoria y el impacto cultural de la San Diego Comic-Con en el entretenimiento, te recomendamos leer esta cobertura especial.

🎬 Confirmaciones de Marvel para la gran pantalla

¿Qué películas llegarán a los cines según Marvel? ‘Ghost Rider’ volverá a la gran pantalla en 2028 bajo la dirección de Shawn Levy y el protagonismo de Ryan Gosling como el Espíritu de la Venganza.

Por su parte, ‘Black Panther 3’ fijó su estreno para el 15 de diciembre de 2028 con el regreso del director Ryan Coogler.

El actor David Jonsson interpretará a la versión adolescente del hijo de T’Challa, asumiendo el rol principal en esta tercera entrega de la franquicia.

🍿 Novedades sobre ‘Avengers: Doomsday’

Marvel presentó detalles exclusivos de ‘Avengers: Doomsday’ ante los asistentes del evento.

Robert Downey Jr. confirmó que Victor Von Doom y Reed Richards compartirán un pasado en común dentro de la trama.

El estudio confirmó el retorno de Hayley Atwell como Peggy Carter y exhibió un metraje exclusivo con escenas de Doom y Richards, junto a un nuevo póster oficial.

Durante la presentación, Ryan Reynolds apareció con el traje gris de Deadpool, aunque su participación en la cinta no fue confirmada.

A propósito de los espectáculos y sorpresas en la convención, también puedes revisar la presentación de Green Day con ‘Nimrod’ en este mismo evento.

📺 ¿Cuándo se estrena ‘VisionQuest’ en Disney+?

‘VisionQuest’ llegará a la plataforma Disney+ el 14 de octubre de 2026.

Esta producción cerrará la trilogía televisiva iniciada con ‘WandaVision’ y continuada en ‘Agatha All Along’.

El estudio abordará el evento D23 en agosto para revelar más proyectos de la franquicia.

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