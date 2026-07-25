San Diego Comic Con 2026 presenta el regreso de Johnny Depp

La San Diego Comic Con 2026 comenzó el 24 de julio de 2026 en San Diego con el regreso del actor Johnny Depp a las producciones de estudio tras ocho años.

La convención de cultura pop reúne a más de 120 000 asistentes y ratifica su permanencia en la ciudad sede hasta el año 2030.

De acuerdo con reportes de Los Ángeles Times, el actor Johnny Depp sorprendió previamente a los fanáticos en las calles del Gaslamp Quarter caracterizado como Ebenezer Scrooge.

La acción promocional de la película ‘Ebenezer’ precede al estreno del filme en cines previsto para el 13 de noviembre de 2026.

El encuentro internacional consolida su impacto en la industria del entretenimiento.

La ciudad de San Diego garantiza la continuidad del evento tras confirmar acuerdos con los organizadores para mantener la sede histórica.

🎭 ¿Cómo reapareció Johnny Depp en la San Diego Comic Con 2026?

Su caracterización incluyó vestuario de época, bastón y maquillaje detallado para personificar al personaje de Charles Dickens.

Según detalla Canal 12, Johnny Depp improvisó diálogos con los asistentes durante media hora e interactuó con personas disfrazadas.

Posteriormente acudió al Hall H para presentar el primer avance oficial de ‘Ebenezer’ junto al director Ti West.

La producción representa el retorno del intérprete a proyectos de gran escala en Hollywood.

El elenco de la cinta cuenta con las actuaciones de Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Andrea Riseborough y Tramell Tillman.

Para conocer más sobre la trayectoria y proyectos vinculados a la franquicia más emblemática del actor, ‘Piratas del Caribe’, puedes consultar nuestro informe sobre el tema.

Johnny Depp has appeared as Ebenezer Scrooge outside of the Ebenezer store | #SDCC ‘26 pic.twitter.com/jBekzhHmB1 — Deadline (@DEADLINE) July 23, 2026

📍 ¿Seguirá la San Diego Comic Con en su sede habitual?

Sí. La convención permanecerá en el Centro de Convenciones de San Diego hasta el año 2030 tras la ratificación de las autoridades locales.

Según publica Chicago Tribune, el alcalde Todd Gloria confirmó que la ciudad renovó el compromiso con los organizadores del evento.

La decisión resuelve las especulaciones sobre un posible traslado hacia Los Ángeles u otras metrópolis por falta de espacio hotelero.

El evento nació en 1970 con un pequeño grupo de aficionados a los cómics y la presencia del creador Jack Kirby.

🎶 Cruces culturales y reuniones del entretenimiento

La programación de la convención integra múltiples vertientes del entretenimiento y la música global.

El grupo de K-pop ENHYPEN compartió espacio con el elenco original de la película ‘Twilight’ para debatir sobre historias de vampiros.

Según informa Los Ángeles Times, la directora Catherine Hardwicke y los actores Peter Facinelli y Ashley Greene integraron el panel sobre el género.

Los asistentes también lucieron disfraces elaborados de proyectos como ‘Critical Role’, ‘Hazbin Hotel’ y ‘Avatar’.

La oferta de actividades abarca competencias de cosplay, puestos de autógrafos y charlas sobre la relación entre el cine y el deporte.

El músico Bruce Dickinson y el actor Asher Grodman disertaron sobre el uso de la esgrima en la industria cinematográfica.

Si quieres profundizar en cómo se vive la cultura de los cómics y el cosplay en el país, te recomendamos leer nuestra nota sobre la Comic Con de Ecuador.

📺 Pantalla grande y series de televisión en el Hall H

Marvel Studios encabeza las actividades principales del Hall H con la presentación de ‘Avengers: Doomsday’.

La compañía busca renovar la expectativa del público antes del lanzamiento de la película proyectado para diciembre.

Por su parte, DC Studios regresa al evento con el anuncio de la serie ‘Lanterns’ de HBO.

La empresa instaló un centro de entrenamiento en el distrito Gaslamp y confirmó la presencia de los actores Aaron Pierre y Kyle Chandler.

Plataformas de transmisión como Apple TV participan en la agenda semanal con el elenco de ‘Widow’s Bay’.

Paralelamente, la comedia ‘Spaceballs: The New One’ contará con la participación de Rick Moranis, Bill Pullman y Mel Brooks.

El desarrollo de las actividades en la San Diego Comic Con mantendrá la atención de la industria del cine y la televisión hasta la clausura de la convención el próximo domingo.

Te recomendamos: