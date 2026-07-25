Green Day ofreció un sorpresivo concierto durante la San Diego Comic Con

La banda estadounidense de rock Green Day realizó un concierto sorpresa el viernes 24 de julio de 2026 en Gallagher Square, cerca de Petco Park, en el marco de la San Diego Comic Con.

El grupo sorprendió a los asistentes al usar un camión de helados como escenario para promocionar su próxima película biográfica.

🍦 ¿Cómo fue la presentación de Green Day sobre el camión de helados?

El cantante Billie Joe Armstrong interpretó el tema Basket Case desde la parte superior del vehículo.

Según información publicada por San Francisco Chronicle, el vocalista lanzó helados, camisetas y casetes a la multitud congregada en el lugar.

Posteriormente, los integrantes Mike Dirnt y Tré Cool subieron al camión para repartir helados a los seguidores de la agrupación.

Para profundizar en otras presentaciones masivas recientes del grupo, te invitamos a revisar cómo se vivió la interpretación de sus clásicos sin modificaciones políticas durante el Super Bowl 2026.

Green Day frontman Billie Joe Armstrong surprised attendees at #SDCC with a surprise performance outside Petco Park!



His new film #NIMRODS is in theaters August 14. Get tickets on Fandango – https://t.co/cmsNq3Q5Vs pic.twitter.com/BMIwnnSWIh — Fandango (@Fandango) July 24, 2026

🎬 ¿Qué promociona la banda en este evento cultural?

La acción promocional responde al lanzamiento del filme ‘Nimrods’, una comedia ambientada en las primeras giras del grupo.

De acuerdo con datos difundidos por Telemundo, la cinta se estrenará el 14 de agosto de 2026 en Estados Unidos.

El largometraje cuenta con la dirección de Lee Kirk y la actuación estelar de Mason Thames.

La actriz Jenna Fischer, recordada por su rol en ‘The Office’, también participa en el proyecto cinematográfico.

Si quieres conocer más sobre las incursiones del conjunto en el cine, también puedes consultar los detalles del adelanto audiovisual de New Years Rev.

🎭 ¿Qué otras figuras aparecieron en el encuentro de cómics?

Los actores Mason Thames y Jenna Fischer acompañaron al grupo en el escenario durante la interpretación musical.

Conforme al reporte brindado por NBC, la convención también contó con la asistencia de los actores Johnny Depp y Rick Moranis, además del cineasta Guillermo del Toro.

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