¿Qué harías si te dijeran que abrirás un concierto de Green Day? De eso trata ‘Nimrods’

La banda Green Day lanzó su primer tráiler oficial de la película ‘Nimrods – A Green Day Comedy’, escrita y dirigida por Lee Kirk.

Esta cinta, prevista para estrenarse en cines el próximo 14 de agosto de 2026, narra la historia de un grupo de adolescentes que creen haber recibido la oportunidad de sus vidas: abrir para Green Day en Nochevieja.

Sin embargo, todo resulta ser parte de una elaborada broma organizada por el hermano mayor del protagonista.

La esencia detrás de la leyenda

De acuerdo con Rolling Stone, la banda Green Day integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool consolidó su estatus como iconos del punk rock a través de una energía escénica inigualable.

Mucho antes de llenar estadios, la banda forjó su identidad en la escena underground estadounidense.

Sus inicios se definieron por una ética de trabajo DIY (Do It Yourself), donde la improvisación y la constante interacción con el público en locales pequeños eran su día a día.

Esta etapa formativa, caracterizada por la incertidumbre y la intensidad de sus presentaciones en vivo, es precisamente el corazón de esta nueva película.

Sinopsis de ‘Nimrods’

Como reporta Rock Sound, la trama sigue a Tommy, un joven que roba el auto de su hermano para cruzar Estados Unidos y lograr que su banda abra un show de Green Day.

Aunque es una historia de ficción, el guion refleja la realidad de la banda en sus inicios: el caos y la aventura de recorrer el país en furgoneta.

Según Billie Joe Armstrong, el filme captura ese espíritu DIY que definió sus años previos a la fama.

El elenco incluye a Mason Thames, Mckenna Grace, Fred Armisen y Jenna Fischer, entre otros.

En definitiva, ‘Nimrods’ promete ser un homenaje cargado de nostalgia y rebeldía sobre los inicios de la escena.

La cinta nos recuerda que, antes de alcanzar la gloria mundial, todo gran sueño punk comenzó simplemente con una furgoneta, muchas ganas y el deseo de tocar ante cualquier audiencia.