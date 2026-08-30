Joe Russo adelanta qué conexión habrá entre ‘Avengers: Endgame’ y ‘Avengers: Doomsday’

Joe Russo advierte: volver a ver ‘Avengers: Endgame’ será clave para entender ‘Doomsday’.

Joe Russo y Anthony Russo han lanzado una pista decisiva para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ante el próximo estreno de ‘Avengers: Doomsday’, los realizadores aseguraron que volver a ver ‘Avengers: Endgame’ no es solo un ejercicio de nostalgia, sino un requisito fundamental para comprender la trama que se avecina.

El retorno de la cinta a las salas de cine se convierte así en una pieza clave del rompecabezas de la franquicia.

Una conexión narrativa directa y metraje inédito

La versión ‘Avengers: Endgame Bonus’ llegará a los cines el 24 de septiembre de 2026 con 185 minutos de duración, incluyendo cuatro minutos de metraje adicional y un adelanto exclusivo de la nueva entrega.

Según Joe Russo en entrevista con Fandango, existe una progresión natural entre ambos relatos que conecta los eventos de 2019 con el nuevo conflicto, asegurando que el contenido inédito resultará imprescindible para los espectadores.

‘Avengers: Endgame’ tendrá una conexión directa con ‘Avengers: Doomsday’, según Joe Russo.

Si quieres saber más sobre otros ‘easter eggs’ no te pierdas los detalles que mostró el último póster de ‘Avengers: Doomsday’.

El choque histórico por la taquilla mundial

De acuerdo con Meristation, más allá de la relevancia argumental, la iniciativa plantea un hito comercial.

Con una recaudación histórica de 2 790 millones de dólares, ‘Endgame’ se ubica muy cerca de ‘Avatar’ (2 900 millones).

Este reestreno estratégico busca impulsar la taquilla global para disputar el primer lugar de todos los tiempos, al tiempo que calienta motores para el debut de ‘Doomsday’ el 17 de diciembre.

Saga ‘Avengers’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿En qué orden ver las películas de Avengers? El orden de lanzamiento y cronológico coincide: ‘The Avengers’ (2012), ‘Age of Ultron’ (2015), ‘Infinity War’ (2018), ‘Endgame’ (2019), ‘Doomsday’ (diciembre 2026) y ‘Secret Wars’ (diciembre 2027). Esta secuencia sigue la evolución del equipo original hasta la Saga del Multiverso. ❓ ¿Cuándo sale ‘Avengers: Doomsday’ en cines? ‘Avengers: Doomsday’ llega a cines el 18 de diciembre de 2026. La película, dirigida por los hermanos Russo, presenta a Robert Downey Jr. como Doctor Doom y cierra la antesala de ‘Secret Wars’ en 2027.

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