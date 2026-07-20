4 claves del póster de ‘Avengers: Doomsday’: ¿El Doctor Doom dominará a los héroes?

Marvel no solo presentó un nuevo vistazo de ‘Avengers: Doomsday’. También dejó varias pistas sobre el conflicto que enfrentará el Universo Cinematográfico de Marvel.

Estas son las cuatro cosas más importantes que revela el póster oficial de ‘Avengers: Doomsday’:

1. El personaje en primer plano: Doctor Doom

En el centro inferior de la imagen vemos a un personaje de espaldas, parado sobre unos escalones. Viste una capa larga de color verde oscuro con capucha que cae con pliegues pesados por el suelo.

Sus brazos están cubiertos por una armadura metálica plateada. Un detalle crucial es que en su mano derecha sostiene la máscara metálica de Doctor Doom, lo que significa que en este momento tiene la cabeza descubierta bajo la capucha.

2. El enorme tapiz de fondo que mira el Doctor Doom

El personaje está contemplando un gigantesco tapiz o pintura de estilo medieval/renacentista que cubre toda la pared. El tapiz tiene tonos sepias y dorados.

En la parte más alta, iluminada por un haz de luz celestial, se observa a una mujer abrazando afectuosamente a un niño.

Supuestamente representan a Cynthia von Doom (la madre de Victor, quien era una hechicera gitana) abrazando a Victor de pequeño.

Rodeando a la mujer y al niño, hay figuras de ángeles con alas extendidas flotando entre nubes.

Justo debajo de la madre y el niño, hay una enorme esfera o globo terráqueo rodeado de densas nubes.

En la parte baja del tapiz, a los lados de Doctor Doom, se logran distinguir paisajes montañosos, bosques y lo que parece ser la silueta de un guerrero con un báculo o lanza a la izquierda.

Simbolizan a Latveria, la nación europea ficticia de la que Doctor Doom se convierte en rey y dictador absoluto.

3. La iluminación y el entorno

A los lados del tapiz que mira el Doctor Doom, hay dos grandes antorchas o lámparas metálicas encendidas que proyectan un fuego brillante hacia arriba, dándole un aire místico o de castillo al lugar.

Un rayo de luz dorada baja desde el techo e ilumina directamente la parte superior del tapiz (la escena de la madre) y la cabeza del personaje.

4. Textos y Logotipos

En los escalones inferiores se lee el logo de Marvel Studios en rojo y blanco. La fecha de estreno en números separados por puntos: 1 2 . 1 8 . 2 6 (18 de diciembre de 2026), en Ecuador el estreno será el 17 de ese mes.

También se lee la frase en letras verdes y plateadas: IS DOOMSDAY, acompañada al final por el icónico logotipo de la “A” de los Vengadores.

Tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

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