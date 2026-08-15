Doctor Doom ya mostró por qué es la gran amenaza de la próxima película de Marvel

Durante D23, Marvel Studios dejó ver nuevas imágenes de ‘Avengers: Doomsday’ y, por primera vez, permitió dimensionar el poder de su gran amenaza.

En el centro del avance aparece Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa al Universo Cinematográfico de Marvel después de más de una década como Tony Stark.

Pero esta vez no está del lado de los héroes.

Doctor Doom hace lo que ni Thor puede conseguir

El tráiler muestra a Doom enfrentándose a varios personajes, entre ellos Thor, Magneto, Gambito y Steve Rogers. En una de las escenas más contundentes, el dios del Trueno intenta atacarlo, pero el villano detiene el golpe con facilidad.

Después, un ejército de Centinelas emerge del suelo bajo sus órdenes.

“El infierno me responde a mí, yo soy Doom”, afirma el personaje, dejando claro que no pretende ser simplemente otro enemigo de los Vengadores.

Una tragedia estaría detrás de su sed de venganza

El avance también muestra una faceta más personal del villano. Doom aparece solo en su trono, mientras una imagen de una mujer con un niño sugiere una pérdida que habría marcado su historia.

Reed Richards incluso lo confronta tras la destrucción de una ciudad: “Victor, ¿hiciste esto?”.

La película, dirigida por los hermanos Russo, reunirá a personajes de distintas etapas del UCM, incluidos Chris Evans, Chris Hemsworth, Letitia Wright, Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

Mientras tanto, el tráiler ya provocó teorías sobre posibles variantes de Doom y su relación con Tony Stark.

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre.