Dwayne Johnson, conocido mundialmente como ‘La Roca’, sorprendió con un cambio físico que sacudió las redes sociales y al público del Festival Internacional de Cine de Venecia. El actor de 53 años, famoso por su imponente cuerpo, apareció con casi 30 kilos menos durante la presentación de ‘The Smashing Machine’, la película dirigida por Benny Safdie que retrata la vida del luchador Mark Kerr.

Según informó El Tiempo de Colombia, los seguidores reaccionaron con desconcierto al ver las imágenes difundidas en Instagram y otros espacios digitales. Algunos usuarios llegaron a decir que parecía otra persona, mientras que otros expresaron preocupación por su salud. La transformación va acompañada de uno de los papeles más exigentes de su carrera.

Dwayne Johnson cutting back on the sauce? pic.twitter.com/EqF0x4aSdq — Film Junkee (@TheFilmJunkee) September 1, 2025

💪 ‘La Roca’, irreconocible

IMDb, Captura de pantalla.

Las fotografías lo muestran con un rostro más delgado y un cuerpo lejos del musculoso físico que lo acompañó en películas como ‘Rápido y Furioso’ o ‘Black Adam’. De acuerdo con La Nación, Johnson pasó de 136 kilos a 109, en una dieta y entrenamiento que lo alejaron del estereotipo de héroe de acción que lo hizo mundialmente famoso.

Durante una rueda de prensa en Venecia, confesó que buscaba romper con los moldes de Hollywood, donde a menudo lo encasillaron en papeles orientados solo a la taquilla. “Algunas veces no sabes de lo que eres capaz cuando estás encasillado”, explicó, dejando entrever que este rol representa un nuevo inicio en su carrera.

🎬 Una ovación inesperada

Aunque el impacto inicial fue su apariencia, la verdadera sorpresa llegó al final de la proyección de ‘The Smashing Machine’. A decir de Fuera de Foco, el público de Venecia aplaudió de pie, otorgando una ovación que marcó uno de los momentos más emotivos del festival.

La crítica también se pronunció. En Rotten Tomatoes, la película alcanzó una calificación perfecta del 100 %, un logro poco común que consolida a Johnson no solo como estrella de acción, sino como actor dispuesto a arriesgarse.

