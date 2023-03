Bruce Willis se despide de las pantallas con 'Assassin'

Bruce Willis tenía dificultad para memorizar sus guiones. Foto: @dobledebruce

Carolina Vasco

'Assassin' se titula la última película que grabó Bruce Willis. Este filme de suspenso se estrenará en los cines de Estados Unidos este viernes 31 de marzo de 2023.

Sobre el filme

Es protagonizada por Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell y Bruce Willis. Fue dirigida por Jesse Atlas, en su debut como director de largometraje, escrita por Aaron Wolfe, y está basada en el cortometraje de 'Atlas y Wolfe Let Them Die Like Lovers' (2017).

Se desarrolla en un futuro en el que la tecnología de drones ha ido más allá de las simples máquinas, permitiendo que la mente de una persona tome el control y habite el cuerpo de otra persona.

Bruce Willis

En esta película, el actor estadounidense, de 67 años, interpreta a Valmora, el rudo líder del grupo militar privado que está utilizando el proyecto de drones humanos. Se trata de su último papel cinematográfico. Eso, tras anunciar su retiro definitivo de Hollywood.

El pasado 16 de febrero de 2023, la familia de Bruce Willis confirmó que fue diagnosticado con demencia frontotemporal. De acuerdo con portales especializados, uno de los principales síntomas que atraviesa el actor son "los desafíos con la comunicación".

El fin de semana trascendió que el actor está muy agresivo y que ya desconoce a su madre.

Dificultades para grabar

En 2020, el director Mike Burns preparaba el rodaje de 'Sin escapatoria' y escribió un email al guionista pidiéndole que simplificará el papel de la estrella de cine. "Parece que tenemos que reducir el número de páginas de Bruce en unas cinco páginas".

Varios directores comentaron en un artículo de Los Angeles Times que cuando se trabajaba con Willis se percataban de la pérdida de su agudeza mental y su incapacidad para recordar sus diálogos.

