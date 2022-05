Nasa traduce el sonido de un agujero negro

¿Alguna vez te has preguntado cómo suena un agujero negro? Pues Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos descubrió cómo hacer audible el sonido. Así lo publicó este sábado 7 de mayo de 2022, el portal Biobiochile.cl.

NASA dio a conocer el miércoles pasado 4 de mayo de 2022 un audio que exhibe el sonido que emite un agujero negro ubicado en el cúmulo de galaxias de Perseo, detectado en 2003.

Gracias a las ondas sonoras captadas por el observatorio de rayos X Chandra (CXC) del organismo, los científicos han sido capaces de identificar y traducir los sonidos que tiene el objeto astronómico.

If a black hole erupts in space and no one is around to observe it, does it make a sound?



Not to worry; the @ChandraXray Observatory is here with new #BlackHoleWeek sonifications from galaxy clusters far, far away.