Guayaquil domina la Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la Espol 2026

Issac Ruales tiene 17 años. En septiembre entra a tercero de bachillerato en el Colegio Alliance Academy International, de Quito. El año pasado ganó bronce en la Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la Espol. Y este año subió al primer lugar en esta competencia: oro. Lo hizo junto a Luis Fernando Zavala, del IPAC, de Samborondón. “No debemos medir el crecimiento de nuestro conocimiento por una medalla”, dice sobre esa mejora. Aun así, reconoce el entrenamiento constante detrás.

🌊 Guayaquil domina el medallero, ocho a dos sobre Quito

De los 10 medallistas de esta edición, ocho son de Guayaquil. Dos son de Quito: Issac Ruales y Rommel Bermúdez, de la Unidad Educativa Zarán. Guayas concentra el 41,8% de los participantes de todo el país, casi el doble que Pichincha, con 20,26%. Pero se queda con el 80% de las medallas, frente a apenas el 20% que aporta Pichincha en la edición de este 2026.

📐 Kanguro mide velocidad; esta olimpiada, profundidad

Christian Hernández, profesor de la Espol, explica la diferencia entre ambas competencias que organiza la facultad. El Kanguro Matemático se aplica en más de 100 países. Su banco de preguntas se discute cada año en un congreso internacional. Busca incentivar el estudio de las matemáticas desde la lógica y la abstracción, sin exigir conocimientos muy profundos.

La Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la Espol, en cambio, exige conocimientos académicos más avanzados. Sus pruebas las elaboran únicamente catedráticos de la Espol. Ruales, que compitió en ambas este año, lo confirma desde su experiencia. “Kanguro es una competencia donde se mide la velocidad en resolver problemas matemáticos”, mientras que en la Olimpiada Ecuatoriana “los problemas son más complejos y no solo se evalúa la solución, sino todo el proceso de resolución y el razonamiento”.

“Me identifico más con los problemas donde la velocidad no es un factor definitivo”, explica sobre por qué le fue mejor aquí que en el Kanguro, donde ganó plata en la categoría Junior.

⏱️ Dos caminos desde una misma prueba

La competencia tiene dos vías. El Concurso Intercolegial es colectivo: cada colegio inscribe a los estudiantes que desee, pero de todos ellos debe elegir a 4 para que representen su resultado como equipo. La Olimpiada Ecuatoriana es individual y avanza más lejos, hasta una tercera fase. La primera fase es de opción múltiple; ahí se reparten las calificaciones individuales y por equipo.

El intercolegial, colectivo, termina en la segunda fase. Los estudiantes que siguen a la Olimpiada avanzan a una tercera fase, también de desarrollo, que junto con la segunda evalúa cuatro áreas: álgebra, teoría de números, combinatoria y geometría plana. Después de esa tercera fase, una prueba individual adicional selecciona a los 4 estudiantes que representan a Ecuador en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas cada año.

🏅 Medallero de la Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la Espol 2026

La edición tuvo 10 medallistas y 10 menciones de honor.

Oro: Isaac Ruales y Luis Fernando Zavala, ambos parte de la delegación de la IMO 2026.

Isaac Ruales y Luis Fernando Zavala, ambos parte de la delegación de la IMO 2026. Plata: Martín Sebastián Peñaherrera (también IMO 2026), Roberto Valverde y Mía Dunn (IMO 2026).

Martín Sebastián Peñaherrera (también IMO 2026), Roberto Valverde y Mía Dunn (IMO 2026). Bronce: Maximiliano Alonso (mención de honor en IMO 2026 y bronce en Olimpiada Matemática del Cono Sur), Leonel Vargas -reciente mención de honor en la Olimpiada Matemática del Cono Sur-, Kenneth Yefeng Peng, Rommel Bermúdez, segundo lugar en la Olimpiada Ecuatoriana de Química, y Denny Liu Zhang.

La institución con más medallas es el IPAC, de Samborondón, con cinco.

📊 Más participantes, mismas brechas de siempre

Este año la competencia tuvo un incremento del 15% en el número de participantes, según Hernández. El 62,07% son hombres y el 37,93%, mujeres. El 82,64% de los participantes viene de colegios privados. El 13,5%, de colegios públicos. El 3,86%, de fiscomisionales. Por provincia, la participación se reparte así:

Guayas: 41,8%

Pichincha: 20,26%

El Oro: 13,18%

Azuay: 7,07%

Manabí: 5,79%

Loja: 3,22%

Santa Elena: 2,89%

Los Ríos: 2,57%

Cotopaxi: 2,57%

Tungurahua: 0,64%

Ecuador quiere incentivar la participación de colegios fiscales y fiscomisionales, dice Hernández, porque su afluencia ha sido escasa a lo largo de los años.

🧮 El club que Issac creó en su propio colegio

Después de vivir en Manta y Guayaquil, Issac decidió replicar en Quito lo que allá había recibido. “Mi principal método de preparación ha sido individual, lo cual es un reto adicional”, cuenta.

En esas ciudades tuvo apoyo de profesores y clubes de matemáticas, algo que no encontró igual en Quito. “Considero que en los colegios de Quito hace falta información sobre las competencias y que los colegios comprendan la importancia de este apoyo, como lo hacen muchos colegios en la costa”, dice.

Por eso creó un club de matemáticas en su colegio. Hoy reúne a cerca de 50 estudiantes de distintas edades; uno de ellos ya ganó una medalla en el Kanguro. Practica al menos 2 horas diarias con libros, bancos de preguntas anteriores y foros matemáticos. Antes de una competencia, sube hasta 8 horas diarias durante dos semanas.

🌐 La IMO, en el fondo del relato

Ruales y Zavala, los dos medallistas de oro de esta edición, integraron este año la delegación ecuatoriana en la Olimpiada Internacional de Matemática, la IMO. Para Issac fue su primera participación: interactuó con 127 delegaciones de distintos países. “Fue una experiencia enriquecedora donde me di cuenta que hay cosas que todavía tengo que mejorar, como la escritura de las soluciones”, dice sobre una competencia que describe como estricta en ese aspecto. Este año también ganó oro en la competencia organizada por la OMEC y fue seleccionado para representar a Ecuador en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, en Buenos Aires, en septiembre 2026.

🎯 Lo que la Espol espera de su Olimpiada Ecuatoriana

“Queremos llegar a más estudiantes en general y particularmente incentivar a que participen más colegios fiscales y fiscomisionales”, dice Hernández. Como universidad, esperan que esos talentos que conocen desde pequeños terminen siendo sus futuros estudiantes. “Esperamos que estas competencias contribuyan a cambiar la visión que se tiene de las matemáticas”, agrega, “y que se vean como lo que realmente son: una disciplina capaz de desarrollar el poder de la mente”. La premiación de los ganadores fue este viernes 7 de agosto en el auditorio de la FCNM-ESPOL, el mismo día y sede que el Kanguro Matemático.

Más información de las olimpiadas ecuatorianas de matemática

5 preguntas de la Olimpiada Ecuatoriana de Matemáticas de Espol

¿Qué ciudad ganó más medallas en la Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la Espol 2026? Guayaquil ganó 8 de las 10 medallas entregadas. Solo dos medallistas fueron de Quito: Isaac Ruales y Rommel Bermúdez. Guayas concentra además el 41,8% de los participantes de todo el país. ¿En qué se diferencia el Kanguro Matemático de la Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la Espol? El Kanguro mide velocidad para resolver problemas de lógica y abstracción. La Olimpiada Ecuatoriana exige conocimientos más profundos: evalúa el proceso completo de resolución, no solo el resultado, en pruebas elaboradas por catedráticos de la ESPOL. ¿Cómo se eligen los medallistas de la Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la Espol? Se otorgan dos medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce, según la calificación de la tercera fase individual. Quienes queden entre los 20 mejores sin llegar al podio reciben mención de honor. ¿Cómo se elige a los estudiantes que representan a Ecuador en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas? Después de la tercera fase de la Olimpiada Ecuatoriana se aplica una prueba adicional. De ahí salen los 4 estudiantes que representan al país en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas cada año. ¿Cuándo es la premiación de la Olimpiada Ecuatoriana de Matemática de la ESPOL 2026? Será este 7 de agosto de 2026, en el auditorio de la FCNM-ESPOL, el mismo día y sede que la premiación del Kanguro Matemático.