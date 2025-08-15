El hallazgo de una ‘ballena Pokémon’ en la costa de Victoria, Australia, ha revelado detalles clave sobre la evolución temprana de los cetáceos. El fósil, de 26 millones de años, corresponde a un ejemplar juvenil de Janjucetus dullardi, una especie extinta con dientes afilados y hocico similar al de un tiburón. La investigación fue publicada el 12 de agosto de 2025 en el ‘Zoological Journal of the Linnean Society’ y detallada por medios como DW y El Nuevo Día.

El espécimen fue encontrado en 2019 por el aficionado Ross Dullard, quien identificó un diente sobresaliendo de un acantilado en Jan Juc Beach. Museos Victoria confirmó que se trata de la cuarta especie conocida del grupo de los mammalodontids, ballenas primitivas que vivieron en el Oligoceno, hace entre 34 y 23 millones de años.

Claves del hallazgo:

La ballena medía poco más de 2 metros.

Tenía ojos grandes y dientes cortantes.

Vivió en un mar más cálido y con mayor nivel de agua.

El fósil incluye un cráneo parcial y dientes bien conservados.

Es el primer mammalodontid identificado en Australia desde 2006.

🐋 ‘Ballena Pokémon’: depredador “engañosamente adorable”

Los científicos la describen como un “depredador veloz” que, pese a su apariencia caricaturesca, era una cazadora eficaz. De acuerdo con el paleontólogo Erich Fitzgerald, citado por El Nuevo Día, podía parecer una mezcla entre ballena, foca y personaje de Pokémon, pero estaba adaptada para atrapar presas con su poderosa mordida.

El fósil muestra que el animal murió joven. La fusión incompleta de los huesos del cráneo y el desgaste mínimo de los dientes así lo indican. Estos datos permiten estudiar cómo crecían las ballenas antiguas y cómo se adaptaron a los cambios de clima y hábitat.

Datos adicionales:

Pertenecía a los mamíferos odóntidos, ballenas con dientes.

La zona de Jan Juc Beach es rica en fósiles marinos.

El Oligoceno marcó un enfriamiento global y descenso del mar.

El hallazgo aporta pistas sobre la evolución de ballenas barbadas.

Ayuda a comprender cómo especies actuales podrían adaptarse al cambio climático.

📌 Guía rápida: cómo se identifica una ballena fósil

Para un aficionado o experto, reconocer un fósil de ballena requiere atención y método:

Observar restos óseos en acantilados o sedimentos costeros.

Identificar dientes o huesos con estructura no habitual en mamíferos terrestres.

Fotografiar el hallazgo antes de moverlo.

Notificar a museos o autoridades científicas para análisis.

Evitar manipular piezas frágiles sin equipo adecuado.

