El 2025 marca un año decisivo para Vanessa Kirby. Le ha permitido mostrar su versatilidad como actriz al protagonizar dos papeles opuestos que la han consolidado en la industria del entretenimiento.

Por un lado, Kirby encarna a Sue Storm, en ‘Marvel Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos‘, estrenado el 24 de julio.

Más noticias

En esta producción, Kirby lidera un elenco estelar con Pedro Pascal y Joseph Quinn.

La actriz preparó a fondo el papel. Estudió física cuántica para comprender los aspectos científicos de los poderes de Sue Storm y resaltar la humanidad detrás de la superheroína.

Vanessa Kirby como Sue Storm y como Lynette.

Su interpretación ha sido aclamada por ofrecer una perspectiva novedosa dentro del universo Marvel, que pone énfasis en los lazos familiares y en las emociones internas de los personajes.

En contraste, Vanessa Kirby se sumerge en el drama intenso y oscuro con ‘La noche siempre llega’, un thriller que se estrena este 15 de agosto de 2025 en Netflix.

La película presenta a Lynette, una madre desesperada que enfrenta un desalojo inminente mientras lucha por salvar a su familia.

La actriz describe a Lynette como un personaje al límite, cuya lucha por la supervivencia la lleva a decisiones imprevisibles y riesgos extremos en una sola noche.

Kirby ha comentado que interpretar a este personaje fue especialmente significativo debido a la vulnerabilidad y el peligro constante en que se encuentra.

La película también resalta la colaboración creativa de Kirby, quien además de actuar contribuyó como productora.

Un año de contrastes y crecimiento artístico

Vanessa Kirby ha demostrado en 2025 que puede equilibrar con maestría dos mundos aparentemente opuestos: el de la grandilocuencia de los superhéroes que defienden el universo y la crudeza del drama íntimo y realista.

Mientras que en Marvel encarna a una superheroína que debe salvar al mundo con sus poderes y a la vez manejar complejas relaciones familiares, en Netflix asume el papel de una mujer común que arriesga todo por proteger a quienes ama.

Esta dualidad ha sido destacada por críticos y la propia industria, que reconocen en Kirby una actriz capaz de trascender géneros y formatos con talento y compromiso.

El hecho de que en este mismo año se estrenen dos proyectos tan disímiles, ambos con expectativas altas y con papeles principales para ella, promete afianzar su estatus como una de las figuras más relevantes y versátiles del cine y televisión actuales.

Además, su involucramiento activo en la producción de ‘La noche siempre llega’ refleja su interés en contar historias profundas y significativas.

Te recomendamos