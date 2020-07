China lanza una misión no tripulada a Marte de forma independiente

LEA TAMBIÉN

China lanzó el jueves 23 de julio de 2020 con éxito una sonda no tripulada a Marte en su primera misión independiente a otro planeta, en lo que constituye una apuesta por el liderazgo espacial y una muestra de su capacidad tecnológica y su ambición.

La lanzadera espacial más grande fabricada por China, el Long 5 Y-4 de marzo, despegó con la sonda a las 12:41 p.m. hora local (0441 GMT) desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la isla de Hainan.



Se espera que la sonda llegue a Marte en febrero, donde intentará desplegar un vehículo explorador para estudiar el planeta durante 90 días.



Si tiene éxito, el Tianwen-1, o "Preguntas al Cielo", que es el nombre de un poema escrito hace dos mil años, hará que China sea el primer país en poner en órbita, aterrizar y desplegar un vehículo de exploración en su misión inaugural.



Habrá desafíos por delante a medida que la nave se acerque a Marte, dijo a los periodistas Liu Tongjie, portavoz de la misión, antes del lanzamiento.



"Al llegar a las proximidades de Marte, desacelerar es un momento crítico", dijo.



"Si el proceso de desaceleración no es correcto, o si la precisión del vuelo no es suficiente, la sonda no será capturada por Marte", dijo, refiriéndose a la gravedad de Marte que llevará a la nave a la superficie.



Liu dijo que la sonda orbitaría Marte durante unos dos meses y medio y buscaría la oportunidad de entrar en su atmósfera y hacer un aterrizaje suave.



"Entrar, desacelerar y aterrizar (EDL, por sus siglas en inglés) es un proceso muy difícil. Creemos que el proceso de EDL de China todavía puede tener éxito y la nave espacial puede aterrizar con seguridad", dijo Liu.



Ocho naves espaciales americanas, europeas e indias están o bien orbitando Marte o en su superficie con otras misiones en curso o planeadas.



Los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una misión a Marte el lunes, una nave que estudiará la atmósfera del planeta.



Los Estados Unidos tienen planes de enviar una sonda en los próximos meses que desplegará un explorador llamado Perseverance, el vehículo más grande, pesado y avanzado enviado al Planeta Rojo por la NASA.



La sonda de China llevará varios instrumentos científicos para observar la atmósfera y la superficie del planeta, buscando señales de agua y hielo.



China hizo previamente en 2011 una apuesta por Marte junto a Rusia, pero la nave espacial rusa que llevaba la sonda no salió de la órbita terrestre y se desintegró sobre el Océano Pacífico.

El cuarto lanzamiento previsto para Marte, el ExoMars UE-Rusia, se aplazó dos años debido a la pandemia de coronavirus y a problemas técnicos.