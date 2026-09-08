Caso Jonathan Meléndez: la Fiscalía revela la cronología del crimen del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconstruyó la tarde del 1 de septiembre de 2026, fecha en que ocurrió el crimen del tecladista de Camilo Séptimo y su familia a partir de las grabaciones de seguridad y los testimonios de personas relacionadas con el caso.

La secuencia comienza poco después de las cinco de la tarde.

1 de septiembre | 17:23 | Dos hombres ingresan

A las 17:23 horas, las cámaras de seguridad captaron el ingreso de un vehículo al complejo residencial.

De acuerdo con el informe, el automóvil era conducido por Gerardo ‘N’, quien iba acompañado de Diego Sebastián ‘N’.

Para ese momento, Jonathan Meléndez todavía no había llegado a su domicilio.

Sin embargo, uno de los hombres que acababa de ingresar ya tendría autorización para entrar al departamento.

17:24 | Una llamada permite el acceso al departamento

Un minuto después, Diego Sebastián ‘N’ fue captado adentro del ascensor.

La Fiscalía señaló que A.P.G.B. autorizó su acceso mediante una llamada telefónica, debido a la relación de confianza que el investigado mantenía con su esposo.

Ella no se encontraba en el lugar.

El hombre ingresó al departamento, donde solo se encontraba una de las víctimas, identificada con las iniciales A.R.V., además de dos mascotas.

La investigación comenzaba así a reconstruir los primeros movimientos dentro del domicilio.

17:42 | La familia llega al departamento

A las 17:42 horas, las cámaras registraron la llegada de A.P.G.B. y sus hijos al complejo residencial.

La mujer subió al departamento.

Doce minutos después se produjo una comunicación que posteriormente sería incorporada a la investigación de la Fiscalía.

17:54 | Una conversación menciona a Jonathan

A las 17:54 horas, A.P.G.B. contactó a un hombre que posteriormente rindió declaración ante las autoridades.

Esa persona aseguró que Sebastián llevaba un tiempo esperando a Jonathan.

El testigo también relató que Jonathan le había comunicado que estaba jugando pádel y que Sebastián le había dicho que lo esperaba.

El encuentro, por tanto, parecía estar previsto.a

19:28 | Jonathan Meléndez llega a casa

A las 19:28 horas, casi dos horas después del ingreso de los primeros hombres, las cámaras registraron la llegada del tecladista Jonathan Meléndez.

El músico llegó acompañado de un amigo.

Jonathan bajó del automóvil, pero dejó el vehículo encendido.

De acuerdo con la declaración del acompañante, el tecladista le pidió que permaneciera abajo y que, si no contestaba, pidiera ayuda.

El testigo afirmó que esa petición le generó la impresión de que Jonathan tenía cierto miedo.

Jonathan entró al domicilio.

Su acompañante permaneció afuera.

Lo que ocurrió después se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación.

Si quieres profundizar en la forma que Jonathan habría encontrado a su familia puedes leer este informe ampliado.

19:41 | Uno de los presuntos responsables abandona el lugar

A las 19:41 horas, las cámaras registraron la salida de Diego Sebastián Rosen.

El hombre abandonó el complejo a bordo del vehículo en el que había ingresado junto a Gerardo Cisneros.

La Fiscalía señaló que previamente no se le había observado en el elevador.

El testigo que permanecía en el lugar relató que, para evitar una revisión del vehículo, Diego Sebastián ‘N’ habría mostrado un arma de fuego al personal de seguridad.

Según su declaración, también habría amenazado al trabajador para evitar que contara que lo había visto.

Para entonces, la tarde que había comenzado con el ingreso de dos hombres al complejo residencial ya había terminado en un multihomicidio.

31 de agosto | La Fiscalía investiga una posible preparación

La investigación también se remonta al día anterior.

Según la Fiscalía, el 31 de agosto Diego Sebastián Rosen habría instruido a Gerardo Cisneros para conseguir diversos objetos.

Entre ellos estaban un desarmador plano, un desarmador de cruz, dispositivos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros y cubrebocas.

Además, las autoridades señalaron que el vehículo utilizado para ingresar al complejo residencial tenía placas de circulación sobrepuestas.

Estos elementos forman parte de la investigación sobre la posible preparación del crimen.

La reconstrucción oficial reúne las imágenes de las cámaras de seguridad con las declaraciones de testigos para establecer qué ocurrió durante esas horas.

El caso todavía permanece bajo investigación. Si quieres ampliar la información sobre lo que pasó con los presuntos responsables puede ver todo lo que se sabe del caso de Jonathan Meléndez en esta publicación .

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