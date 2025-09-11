Netflix Ecuador tiene un nuevo fenómeno y viene desde Alemania. Se trata de ‘Caerás‘, un thriller erótico cargado de escenas candentes que ha escalado hasta el número uno del top en el país.

El tráiler ya adelantaba lo que los usuarios están confirmando: drama, romance, engaños y una tensión sexual imposible de ignorar.

Con apenas días en la plataforma, ya se ha convertido en el título más comentado por los mayores de 18.

La sinopsis y los protagonistas de ‘Caerás’

La historia sigue a Lilli, una mujer que viaja a Mallorca tras una ruptura.

Allí se encuentra con su hermana Valeria, que planea vender una antigua propiedad familiar para financiar un lujoso proyecto con su prometido Manu.

Todo cambia cuando Lilli conoce a Tom, un misterioso hombre con el que vive una aventura apasionada.

Lo que parecía un nuevo comienzo se convierte en una red de mentiras y manipulación.

Los protagonistas son Svenja Jung como Lilli y Theo Trebs como Tom.

La película furor en Netflix

‘Caerás’ dura 103 minutos y fue dirigida por Sherry Hormann.

No está basado en hechos reales, aunque se inspira en estafas emocionales similares a casos como el del famoso “estafador de Tinder”.

El rodaje tuvo lugar en Mallorca y explora los límites entre deseo y engaño. La crítica ha sido dura, pero el público la ha llevado a lo más alto del ranking.

El final de ‘Caerás’ explicado

⚠️ Alerta spoiler. El clímax muestra a Manu secuestrando a Valeria y presionando a Lilli para firmar la venta.

Girasol apunta con un arma, pero Tom cambia de bando y ayuda a las hermanas a escapar.

La acción culmina con Tom y Lilli saltando al mar y frustrando el plan de Nick.

Un año después, Lilli y Valeria abren un hostal en Palma, mientras Tom regresa dispuesto a iniciar una vida honesta junto a Lilli.

Tráiler de ‘Caerás’

