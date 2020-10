Bill Gates habla del tratamiento para reducir la mortalidad del covid-19 y de la fecha para volver ‘a la normalidad’

LEA TAMBIÉN

El multimillonario estadounidense Bill Gates abordó el tema del nuevo coronavirus, covid-19, resaltó la efectivdad de un tratamiento y pronosticó el fin de la pandemia.

El fundador de Microsoft, durante una cumbre organizada por The Wall Street Journal, el martes 6 de octubre del 2020, habló de los efectos del tratamiento que recibió Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para contrarrestar el covid-19. Gates sostuvo que las drogas con anticuerpos podrían reducir drásticamente la tasa de mortalidad de la pandemia, según The Wall Street Journal.



La terapia que se le aplicó al presidente Trump consistió en anticuerpos monoclonales, antivirales y dexametasona. Según la revista Science, Trump recibió un “cóctel de anticuerpos” que actúan directamente contra la proteína del virus que causa la covid-19.



Además de los anticuerpos policlonales, Trump ha estado tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria, según un comunicado de la Casa Blanca.



Gates, respecto al tratamiento, dijo que se ha mostrado prometedor en pacientes en etapa temprana. “Eso es realmente muy emocionante... la reducción en la tasa de mortalidad allí podría ser bastante alta, y habrá un gran volumen para fin de año, al menos en los países ricos”, según The Wall Street Journal.



El medicamento en cuestión se inyecta por vía intravenosa en una persona infectada con covid-19, pero únicamente si está levemente enferma.



Los científicos creen que la costosa terapia también es prometedora como herramienta preventiva, ya que bloquean la infección temporalmente, según reseña Infobae.



Regeneron Pharmaceuticals es el laboratorio que está produciendo el 'cóctel de anticuerpos' y se encuentra en etapa experimental.



Según Bill Gates, volver a “lo mas parecido a la normalidad” una vez que la vacuna esté disponible y "eliminando y parando el virus completamente" puede tomar de dos a tres años. Sin embargo, con la obtención de bastantes vacunas, en países ricos puede llegar a finales del 2021, en el mejor de los casos.



El filántropo enfatizó la necesidad de una vacunación masiva en la población. De acuerdo con The Wall Street Journal, Gates cree que “habrá suficiente gente interesada" en vacunarse. “Luego construirás esa confianza a medida que más y más personas estén tomando la vacuna y obteniendo buenos resultados”, señaló.