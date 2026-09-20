Belly Press, entre la tendencia viral en TikTok y la anatomía real

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Las redes sociales se han convertido en el escenario donde nacen y se viralizan constantes tendencias sobre intimidad. La más reciente es el Belly Press, una técnica que consiste en ejercer una presión suave y constante en la parte baja del abdomen durante la penetración.

Aunque en plataformas como TikTok se presenta como el secreto definitivo para intensificar el orgasmo femenino, la realidad anatómica es mucho más compleja que un simple truco digital.

Lo que realmente sucede en la anatomía femenina

Desde la perspectiva médica, no existe evidencia científica de que esta presión sea una fórmula mágica. Lo que ocurre es que la presión externa modifica la percepción dentro de la pelvis. Sobre esto, la sexóloga July Ruiz explica que “el placer femenino no necesariamente depende de la penetración. El clítoris es la principal estructura relacionada con el placer sexual femenino y posee una extensa red de tejido eréctil que se extiende desde la entrada de la vagina.”

Por esta razón, la especialista detalla que “determinadas posiciones, ángulos y presiones pueden generar sensaciones diferentes; en algunas mujeres puede resultar placentero y en otras no producir ningún efecto o generar molestia.”

Criterio profesional y precauciones fundamentales

A la hora de llevar a la práctica lo que se ve en plataformas digitales, Ruiz enfatiza que “hay que tener mucho criterio. Que una técnica sea viral no significa que tenga respaldo científico o que sea segura para todo el mundo. Las redes sociales son una herramienta maravillosa para abrir conversaciones sobre sexualidad, pero frecuentemente se simplifican mecanismos anatómicos complejos.”

Además, la experta advierte que “la primera precaución es no ejercer una presión fuerte ni interpretar el dolor como una señal de que la técnica está funcionando.” Presionar la zona pélvica exige cuidado, especialmente en casos de endometriosis, quistes o inflamaciones.

Comunicación por encima de cualquier moda

Probar cosas nuevas en pareja es súper válido, siempre que exista diálogo previo y la libertad de detenerse si algo molesta. Para la sexóloga, la clave no está en seguir tendencias a ciegas, sino en el consenso continuo. “La mejor técnica sexual no es necesariamente la que está de moda, sino la que te resulte cómoda, consensuada y placentera, porque los dos tienen que disfrutar”, concluye Ruiz.

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