Apple es obligada a incluir un cargador en su nuevo iPhone 12

La gigante tecnológica Apple fue obligada a incluir un cargador en sus nuevos celulares inteligentes iPhone 12. Cuatro dispositivos fueron presentados en un evento virtual el pasado 13 de octubre del 2020.



En el evento se aseguró que el nuevo celular no contaba con cargador para reducir las emisiones de carbono y así preservar el medioambiente. Precisamente esta promesa fue usada por una organización de Brasil para exigir que los dispositivos cuenten con cargadores.



La Fundación Procon-SP, que está destinada a la defensa del consumidor en Sao Paulo, Brasil, sentenció que la empresa dirigida por Tim Cook debe incluir en sus nuevos modelos de iPhone el cargador para los dispositivos.



Esta fundación pidió a Apple que demuestre cómo el no incluir cargadores disminuía la contaminación. La empresa de Cupertino respondió a la solicitud, pero los argumentos no convencieron al ente.



Además de estar obligados a incluir el cargador, la empresa tendrá que presentar un proyecto de reciclaje sustentable.



"Al vender el producto sin el cargador argumentando la reducción de carbono y la protección del medio ambiente, la empresa debe presentar un proyecto de reciclaje. Procon-SP le ha pedido a Apple un plan de reciclaje viable”, dijo Fernando Capez, director ejecutivo de Procon-Sp, en un comunicado difundido por la organización.



Según la empresa de la manzana, la decisión de retirar el cargador y los auriculares se tomó por sus compromisos con el medio ambiente, por lo que la no fabricación extra de estos accesorios, además de la reducción del tamaño en los envíos, hará que se ahorren 2 millones de toneladas métricas de carbono al año.



Lisa Jackson, vicepresidenta de Apple, dijo el 13 de octubre que ya hay más de 2 mil millones de adaptadores de corriente en el mundo, por lo que seguir incluyéndolos en la caja del iPhone es un desperdicio. La compañía también señaló que cada vez más clientes están cambiando a métodos de carga inalámbrica.



La caja del iPhone 12 incluye el cable de carga USB-C a Lightning, pero los auriculares EarPod y el adaptador de corriente no, estos accesorios se venden por separado.