El amonio cuaternario debe ser usado solo sobre objetos y superficies

El amonio cuaternario es un nombre que ha sonado mucho durante la pandemia. Este producto se usa para desinfectar superficies y en los túneles de desinfección. Antes de la emergencia, este era usado entre los ingredientes de productos cosméticos y de aseo y en diferentes industrias, pero ahora nace la oferta del producto concentrado al por menor. Antes de adquirirlo, es importante conocer qué es y cómo usarlo.

María Augusta Vega, bioquímica farmacéutica, explica que el amonio cuaternario es un compuesto químico que tiene cinco tipos de generaciones. Las cuatro primeras tienen un espectro biocida menor, por lo que no deberían usarse para la desinfección de superficies en el contexto del coronavirus.



El de quinta generación es el recomendado debido a su amplio espectro bactericida, fungicida y virucida. Además, su uso es más seguro y tiene un menor impacto en el ambiente, de acuerdo con Patricia Jiménez, doctora en bioquímica y farmacia y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas.



¿Cómo identificar un producto adecuado?



Debe contar con registro sanitario y una ficha técnica en la que se indique la generación del amonio cuaternario y la concentración del químico. Asimismo, debe incluir instrucciones de uso, pues cada fabricante debe haber probado previamente la capacidad desinfectante de su producto para determinar cómo diluir y por cuánto tiempo debe actuar en las superficies.



Evitar comprar el producto a personas naturales, ya que de la formulación que se haga depende su efectividad. Una mezcla útil debe ser creada por expertos y probada.



¿Cómo usar el amonio cuaternario?



Jiménez dice que una formulación recomendada es el amonio cuaternario de quinta generación al 10%. 20 ml de este químico se deben diluir en un litro de agua para obtener una concentración adecuada para desinfectar los pisos y otras superficies de uso frecuente.



Vega da a conocer que los desinfectantes no deben ser usados para limpiar. Primero hay que hacer una remoción de la suciedad y enjuagar por completo, caso contrario, si los detergentes entran en contacto con los amonios se neutralizan químicamente. El amonio cuaternario debe actuar por al menos cinco minutos antes de volver a usar la superficie.



¿Es necesario el uso de amonio cuaternario o se puede limpiar con otros desinfectantes?



Hay que tomar en cuenta que una investigación reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no encontró pruebas concluyentes de que el nuevo coronavirus se pueda transmitir a través de superficies como chapas de las puertas o teclados. Sin embargo, para mayor tranquilidad de las personas y como precaución extra, no está mal continuar con los hábitos de desinfección.



Con esto en mente, en espacios como los hogares no es necesario usar este tipo de químicos. Jiménez recomienda continuar usando los desinfectantes comunes para pisos y superficies.



Una alternativa eficaz, económica y accesible es el cloro. Sin embargo, este producto se recomienda principalmente para la limpieza de baños, pues puede ser muy corrosivo si se usa en otros espacios.



¿Se puede rociar este químico sobre las personas?



"Los amonios de quinta generación son solo recomendables para aplicar en superficies inanimadas, no en personas", asegura Vega. Por un lado, la exposición frecuente a este tipo de productos puede causar dermatitis y otras alergias a la piel. Por otro lado, podría causar resistencia bacteriana, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por Núcleo Milenio para Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana.



Además, hay que considerar que para eliminar el virus, el líquido debe tener un tiempo mínimo de acción (usualmente sobre los tres minutos).

A la larga, el ambiente también puede verse afectado por el mayor uso que se le está dando a este compuesto. Sus propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas podrían tener un impacto negativo en el equilibrio de los ecosistemas.