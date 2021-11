Liberan a osa que deambuló con un envase en su cabeza

Una osa de 113 kilos que deambuló cerca de un mes por una zona boscosa de Florida (EE.UU.) con la cabeza dentro de un envase de plástico fue rescatada y liberada del recipiente, informó este 16 de noviembre del 2021 la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC).

“¡Oso rescatado! Se informó de que un #oso adulto deambulaba con un recipiente de plástico en la cabeza” por un bosque del condado de Collier, en el suroeste de Florida, indicó la FWC en su cuenta de Twitter.

En el video divulgado se ve al animal mientras deambula con el recipiente de plástico atorado en su cabeza y el momento en el que los expertos del FWC logran liberarlo del cepo accidental.

Bear Rescue! An adult #bear was reported wandering around with a plastic container on its head. Learn more about the rescue: https://t.co/BFwzWAxDYA pic.twitter.com/bcFlzfZkiI