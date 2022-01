DiCaprio pide proteger los bosques del Intag-Toisan en Ecuador, ante pedido de arbitraje de minera Codelco

El actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio se pronunció acerca del proyecto de minería de cobre a cielo abierto a gran escala en el Intag-Toisan, a 80 kilómetros de Quito.

En sus redes sociales, DiCaprio señaló: “Pidamos a los tribunales de Ecuador que defiendan los derechos de la naturaleza del país la próxima semana, cuando un tribunal municipal escuche un caso para determinar el futuro de un proyecto de minería de cobre a cielo abierto a gran escala en el insustituible Intag-Toisan #KeyBiodiversityArea . #SalvemosIntag”.

El actor se refiere a la solicitud de arbitraje presentada por la estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En un comunicado del 24 de diciembre de 2021, Codelco indicó que el requerimiento se realizó luego de más de un año de pedir formalmente, “iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales” respecto de sus inversiones en el proyecto minero Llurimagua, ubicado a 80 kilómetros de Quito.

Let's call on Ecuador’s courts to uphold the country’s rights of nature next week as a municipal court hears a case to determine the future of a large-scale open-pit copper mining project in the irreplaceable Intag-Toisan #KeyBiodiversityArea. #SalvemosIntag (📷: Gustavo Pazmiño) pic.twitter.com/EutNEV1uD7