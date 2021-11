Jeff Bezos apoya creación de área marina con Ecuador

El magnate Jeff Bezos, fundador de Amazon, anunció su apoyo para la creación de un área marina protegida transnacional, la más grande del planeta, cubriendo un área más grande que el estado de California, de Estados Unidos.

El multimillonario escribió en su cuenta de Twitter @Jeffbezos que junta a su novia Lauren (Sánchez) se reunió con los presidentes de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Bolivia, con quienes discutieron sobre la conservación de la tierra y el mar.

At #COP26, Lauren and I discussed conservation of land and sea with leaders from Colombia, Ecuador, Panama, Costa Rica, and Bolivia. Together, they oversee one of the most diverse regions on earth. The @BezosEarthFund is working with them to help create the largest