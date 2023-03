Polémica por video de actriz teniendo sexo con seguidores en un parque

La actriz de cine para adultos, Jésica Fux, protagonizó una polémica cuando grabó en un parque de la ciudad de Rosario, en Argentina, un video teniendo relaciones sexuales con sus seguidores. Foto: Instagram

Hay consternación en la ciudad de Rosario, Argentina, por los actos que protagonizó Jésica Fux, una actriz porno, quien se desnudó en el Parque la Independencia y luego tuvo sexo con tres seguidores que la acompañaron a grabar el polémico video.

El encuentro habría ocurrido el pasado lunes 20 de marzo, pero no fue hasta hace algunas horas que se viralizó la grabación en los perfiles eróticos de la modelo para adultos. Hace dos años hizo lo propio en el Monumento a la Bandera.

Antes del suceso, Fux mandó una convocatoria a la que acudieron varias personas. En el post expresó :“A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo y todo lo que quieran, pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a c... conmigo. Voy a transmitir todo en vivo”.

“La última vez que cité a 30 uno solo me pudo c... No puedo estar con todos, no funcionó. Opto por esta opción que siento va a ser más copada”, agregó.

Como era de esperarse, el trino se hizo viral y cerca de un centenar de personas llegaron hasta inmediaciones del Rosedal Rosarino para intentar tener relaciones lascivas con la modelo.

Entre los presentes, fueron tres los escogidos para seguir con el encuentro sexual en un apartamento que Fux alquiló para grabar contenido para su perfil personal de OnlyFans.

“Sorteé los encuentros y estuvo zarpado. Me hicieron regalitos también, conocí un montón de seguidores, estuvo hermoso. Les hice showcito, beboteo”.

“Nadie me vino a interrumpir. A lo sumo se asomaba gente que estaba entrenando, pero tenía una barrera humana y podía hacer todo tranquilo. Después sorteé la tanga, el que ganó sea la puso en la cabeza como un trofeo. La pasé hermoso”, concluyó.

