Hallan 526 dientes en la mandíbula de un niño por una rara condición genética

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un niño indio de siete años comenzó a experimentar un fuerte dolor de mandíbula, por lo que su madre decidió llevarlo al dentista para que chequearan a qué se debía la molestia. Sin embargo, nunca se imaginó el diagnóstico que le darían.

Tras una primera revisión, lograron determinar que el niño sufría una extraña condición genética llamada odontoma, que le hacía tener 526 dientes más de los que debería.



Una radiografía mostró una especie de 'saco' con varios dientes alojados en la parte derecha de la mandíbula inferior, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía. A los médicos les tomó más de cuatro horas revisar el 'saco' y su contenido, que correspondían a cientos de dientes, recoge CNN.

Las piezas dentales iban desde los 0.1 milímetros a 15 milímetros y todas tenían corona y raíz. Los padres del niño dijeron que habían notado que tenía algo extraño en la mandíbula, pero que no lo revisaron porque el menor no los dejaba.



Los médicos del Saveetha Dental College and Hospital dijeron que no se conoce con exactitud que causa el odontoma. Pero posiblemente se debe a factores genéticos o a factores ambientes como la radiación.