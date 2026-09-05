WhatsApp tiene una función para etiquetar contactos en secreto en los estados

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Los estados de WhatsApp permiten compartir fotos, videos o textos que desaparecen a las 24 horas.

Con la función de Menciones, la aplicación permite etiquetar contactos en estas publicaciones temporales de forma invisible.

Los usuarios seleccionados reciben una notificación directa sin que el resto de los espectadores sepa a quién se incluyó.

WhatsApp incorpora menciones privadas en los estados.

De acuerdo con WhatsApp, tras actualizar la aplicación a su versión más reciente, el etiquetado se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la pestaña Novedades y seleccionar la opción para crear un nuevo estado con una foto o video. Pulsar el ícono de arroba (@) ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla para desplegar la lista de contactos. Seleccionar hasta un máximo de cinco personas, presionar el botón de confirmación para fijar la etiqueta y enviar la publicación.

Privacidad y notificaciones directas

La herramienta funciona bajo estricta discreción, enviando una alerta inmediata al contacto etiquetado para redirigirlo a la publicación sin que los demás espectadores noten la mención.

¿Sabía que puede usar WhatsApp para guardar información importante? Así funciona este chat que puede convertirse en una especie de bloc de notas personal.

Así mismo, si la persona etiquetada decide resubir el estado a su perfil, la identidad de los demás mencionados continuará resguardada.

La persona etiquetada podrá ver el estado incluso si, por configuración de privacidad, normalmente no tendría acceso a las actualizaciones del emisor — es decir, ser mencionado es una excepción a las reglas estándar de privacidad de quién puede ver tus estados.

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