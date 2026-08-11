Activa el modo ‘Spider-Man: Brand New Day’ en WhatsApp y personaliza tu celular

Transforma WhatsApp en una aventura arácnida con el modo ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Con el estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’, dirigida por Destin Daniel Cretton, la fiebre por el héroe arácnido llegó a la tecnología.

Los fanáticos de Marvel pueden personalizar WhatsApp con la temática de la película usando solo las funciones oficiales de la app, sin instalar herramientas de terceros ni poner en riesgo su seguridad.

De acuerdo con información de El Tiempo, estos son los pasos para activar el modo ‘Spider-Man: Brand New Day’ en la aplicación:

Pasos para activar el modo ‘Spider-Man: Brand New Day’

Cambio de foto de perfil y nombre de WhatsApp

Acceder al menú de configuración o ajustes de WhatsApp. Seleccionar la foto de perfil actual para modificarla. Cargar un afiche oficial, captura del tráiler o imagen promocional de Marvel Studios. Editar el nombre visible si se desea agregar una referencia al personaje. Confirmar los cambios para actualizar el perfil.

Personalización de fondos de chat de WhatsApp

Abrir una conversación individual o grupal. Desplegar el menú de opciones del chat y seleccionar fondo de pantalla. Elegir una ilustración de la película o escena icónica guardada en la galería. Ajustar la imagen a la pantalla preferiblemente con tonos oscuros para no obstaculizar la lectura. Guardar la configuración para el chat seleccionado o para todas las conversaciones.

Activa el modo ‘Spider-Man: Brand New Day’ en WhatsApp.

Creación de imágenes con la inteligencia artificial de WhatsApp

Iniciar un chat con Meta AI dentro de la aplicación. Escribir una instrucción detallada solicitando una imagen de la película. Esperar a que la herramienta genere la ilustración personalizada. Guardar la imagen generada en la galería del teléfono. Utilizarla como foto de perfil o fondo de chat.

Ajuste de sonidos de notificación y respuestas rápidas

Entrar a la sección de notificaciones en los ajustes de la aplicación. Seleccionar la opción de tono de notificación o mensajes. Cargar un fragmento de audio del tráiler o tema de la banda sonora oficial. Ir a la configuración de teclado para crear atajos de texto. Asignar respuestas rápidas con frases icónicas o nombres de personajes.

Uso de stickers y recursos gráficos

Acceder a la sección de stickers dentro de cualquier chat. Buscar paquetes oficiales o temáticos vinculados a la película. Descargar la colección de stickers seleccionada. Enviar los gráficos o emojis temáticos en las conversaciones para mantener la interacción temática.

Las imágenes se pueden descargar de redes sociales oficiales o generar con la inteligencia artificial de WhatsApp.

Con estos sencillos ajustes, tu celular estará listo para el universo de ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Estrenada el pasado 29 de julio de 2026, la película muestra una etapa más madura y urbana de Peter Parker tras los eventos de ‘No Way Home’.

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