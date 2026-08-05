Conoce los 9 emojis que llegarán próximamente a tu dispositivo

La nueva actualización de emojis incluirá diseños inéditos que permitirán expresar emociones complejas y conceptos cotidianos con mayor precisión.

El Consorcio Unicode confirmó la aprobación de una nuevo paquete de emojis que llegarán progresivamente a iPhone, Android y otras plataformas.

Esta actualización busca ampliar los recursos visuales disponibles en las conversaciones cotidianas, incorporando desde nuevas expresiones faciales hasta elementos de la naturaleza y herramientas.

Diseños destacados y nuevas expresiones

Cara con sonrisa agrietada:

El diseño más llamativo de la lista muestra un rostro amarillo fragmentado que sostiene una mueca forzada. Representa la clásica emoción de estoy bien, ideal para transmitir ironía, cansancio o contención frente a situaciones caóticas.

Nuevo emoji Cara con sonrisa agrietada.

Mariposa monarca:

Presenta un nivel de detalle visual elevado con patrones anaranjados y negros en sus alas abiertas, enfocada en la biodiversidad y el simbolismo de transformación.

Nuevo emoji Mariposa monarca.

Meteorito:

Diseñado como una roca espacial en llamas envuelta en destellos amarillos y rojos, perfecta para simbolizar momentos de impacto, velocidad o eventos astronómicos.

Nuevo emoji Meteorito.

Faro:

Muestra una torre clásica con franjas rojas y blancas sobre una base rocosa, emitiendo un haz de luz encendido que evoca guía, esperanza o navegación.

Nuevo emoji Faro.

Pepinillo en vinagre:

Un diseño clásico de pepino en tono verde oscuro con textura rugosa, pensado para enriquecer las referencias gastronómicas o añadir humor a los chats.

Nuevo emoji Pepinillo en vinagre.

Red con mango:

Compuesta por un aro y red azul sujeto a un mango de madera, orientada al uso en contextos de pesca, captura o jardinería.

Nuevo emoji Red con mango.

Goma de borrar:

La clásica goma rectangular en tono rosado con pequeñas virutas alrededor, útil para representar correcciones, limpieza o reinicios.

Nuevo emoji Goma de borrar.

Pulgar apuntando hacia la izquierda:

Mano cerrada con el pulgar extendido de forma horizontal hacia la izquierda, diseñada para indicar direcciones o complementar interacciones.

Nuevo emoji Pulgar apuntando hacia la izquierda.

Pulgar apuntando hacia la derecha:

Variación complementaria con el pulgar orientado a la derecha, facilitando la señalización rápida dentro de las conversaciones.

Nuevo emoji Pulgar apuntando hacia la derecha.

Aunque la aprobación de estos diseños marca el inicio del proceso, su llegada a los smartphones será progresiva.

Tras la validación del estándar oficial por parte del Consorcio Unicode, empresas como Apple, Google, Samsung y plataformas como WhatsApp adaptarán gráficamente cada ícono a sus propios sistemas operativos.

Por esta razón, se prevé que la llegada masiva de estos nuevos emojis a los dispositivos de los usuarios se concrete a lo largo de 2027.

Con esta nueva actualización, el lenguaje visual de la mensajería continúa evolucionando para ofrecer formas más complejas y variadas de plasmar emociones en la comunicación digital cotidiana.

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