Conoce los 9 emojis que llegarán próximamente a tu dispositivo

Estos son los nuevos emojis aprobados para iPhone y Android

Daniel Noboa recibió al canciller israelí Gideon Sa’ar en el Palacio de Carondelet, en Quito.

La nueva actualización de emojis incluirá diseños inéditos que permitirán expresar emociones complejas y conceptos cotidianos con mayor precisión.

El Consorcio Unicode confirmó la aprobación de una nuevo paquete de emojis que llegarán progresivamente a iPhone, Android y otras plataformas.

Esta actualización busca ampliar los recursos visuales disponibles en las conversaciones cotidianas, incorporando desde nuevas expresiones faciales hasta elementos de la naturaleza y herramientas.

Diseños destacados y nuevas expresiones

  • Cara con sonrisa agrietada:

El diseño más llamativo de la lista muestra un rostro amarillo fragmentado que sostiene una mueca forzada. Representa la clásica emoción de estoy bien, ideal para transmitir ironía, cansancio o contención frente a situaciones caóticas.

Nuevo emoji Cara con sonrisa agrietada.
Nuevo emoji Cara con sonrisa agrietada.
  • Mariposa monarca:

Presenta un nivel de detalle visual elevado con patrones anaranjados y negros en sus alas abiertas, enfocada en la biodiversidad y el simbolismo de transformación.

Nuevo emoji Mariposa monarca.
Nuevo emoji Mariposa monarca.
  • Meteorito:

Diseñado como una roca espacial en llamas envuelta en destellos amarillos y rojos, perfecta para simbolizar momentos de impacto, velocidad o eventos astronómicos.

Nuevo emoji Meteorito.
Nuevo emoji Meteorito.
  • Faro:

Muestra una torre clásica con franjas rojas y blancas sobre una base rocosa, emitiendo un haz de luz encendido que evoca guía, esperanza o navegación.

Nuevo emoji Faro.
Nuevo emoji Faro.
  • Pepinillo en vinagre:

Un diseño clásico de pepino en tono verde oscuro con textura rugosa, pensado para enriquecer las referencias gastronómicas o añadir humor a los chats.

Nuevo emoji Pepinillo en vinagre.
Nuevo emoji Pepinillo en vinagre.
  • Red con mango:

Compuesta por un aro y red azul sujeto a un mango de madera, orientada al uso en contextos de pesca, captura o jardinería.

Nuevo emoji Red con mango.
Nuevo emoji Red con mango.
  • Goma de borrar:

La clásica goma rectangular en tono rosado con pequeñas virutas alrededor, útil para representar correcciones, limpieza o reinicios.

Nuevo emoji Goma de borrar.
Nuevo emoji Goma de borrar.
  • Pulgar apuntando hacia la izquierda:

Mano cerrada con el pulgar extendido de forma horizontal hacia la izquierda, diseñada para indicar direcciones o complementar interacciones.

Nuevo emoji Pulgar apuntando hacia la izquierda.
Nuevo emoji Pulgar apuntando hacia la izquierda.
  • Pulgar apuntando hacia la derecha:

Variación complementaria con el pulgar orientado a la derecha, facilitando la señalización rápida dentro de las conversaciones.

Nuevo emoji Pulgar apuntando hacia la derecha.
Nuevo emoji Pulgar apuntando hacia la derecha.

Aunque la aprobación de estos diseños marca el inicio del proceso, su llegada a los smartphones será progresiva.

Tras la validación del estándar oficial por parte del Consorcio Unicode, empresas como Apple, Google, Samsung y plataformas como WhatsApp adaptarán gráficamente cada ícono a sus propios sistemas operativos.

Por esta razón, se prevé que la llegada masiva de estos nuevos emojis a los dispositivos de los usuarios se concrete a lo largo de 2027.

Con esta nueva actualización, el lenguaje visual de la mensajería continúa evolucionando para ofrecer formas más complejas y variadas de plasmar emociones en la comunicación digital cotidiana.

Más información de tecnología