Conoce los 9 emojis que llegarán próximamente a tu dispositivo

La nueva actualización de emojis incluirá diseños inéditos que permitirán expresar emociones complejas y conceptos cotidianos con mayor precisión.
El Consorcio Unicode confirmó la aprobación de una nuevo paquete de emojis que llegarán progresivamente a iPhone, Android y otras plataformas.
Esta actualización busca ampliar los recursos visuales disponibles en las conversaciones cotidianas, incorporando desde nuevas expresiones faciales hasta elementos de la naturaleza y herramientas.
El diseño más llamativo de la lista muestra un rostro amarillo fragmentado que sostiene una mueca forzada. Representa la clásica emoción de estoy bien, ideal para transmitir ironía, cansancio o contención frente a situaciones caóticas.
Presenta un nivel de detalle visual elevado con patrones anaranjados y negros en sus alas abiertas, enfocada en la biodiversidad y el simbolismo de transformación.
Diseñado como una roca espacial en llamas envuelta en destellos amarillos y rojos, perfecta para simbolizar momentos de impacto, velocidad o eventos astronómicos.
Muestra una torre clásica con franjas rojas y blancas sobre una base rocosa, emitiendo un haz de luz encendido que evoca guía, esperanza o navegación.
Un diseño clásico de pepino en tono verde oscuro con textura rugosa, pensado para enriquecer las referencias gastronómicas o añadir humor a los chats.
Compuesta por un aro y red azul sujeto a un mango de madera, orientada al uso en contextos de pesca, captura o jardinería.
La clásica goma rectangular en tono rosado con pequeñas virutas alrededor, útil para representar correcciones, limpieza o reinicios.
Mano cerrada con el pulgar extendido de forma horizontal hacia la izquierda, diseñada para indicar direcciones o complementar interacciones.
Variación complementaria con el pulgar orientado a la derecha, facilitando la señalización rápida dentro de las conversaciones.
Aunque la aprobación de estos diseños marca el inicio del proceso, su llegada a los smartphones será progresiva.
Tras la validación del estándar oficial por parte del Consorcio Unicode, empresas como Apple, Google, Samsung y plataformas como WhatsApp adaptarán gráficamente cada ícono a sus propios sistemas operativos.
Por esta razón, se prevé que la llegada masiva de estos nuevos emojis a los dispositivos de los usuarios se concrete a lo largo de 2027.
Con esta nueva actualización, el lenguaje visual de la mensajería continúa evolucionando para ofrecer formas más complejas y variadas de plasmar emociones en la comunicación digital cotidiana.