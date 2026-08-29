Este chat de WhatsApp sirve para guardar todo lo que necesitas

El chat “Tú” de WhatsApp permite guardar información, enlaces, archivos y recordatorios.

Una función nativa de WhatsApp permite organizar datos cotidianos, gestionar audios y fijar listas de tareas desde la misma pantalla.

WhatsApp esconde un potencial de organización que trasciende el intercambio de mensajes.

A través del chat personal identificado en la plataforma como “Tú”, la aplicación ofrece un espacio privado que puede utilizarse para almacenar información cotidiana, audios, documentos, enlaces y ubicaciones sin recurrir a herramientas externas.

Tu chat personal como bloc de notas

Para comenzar a utilizar este espacio privado y organizarlo con formatos nativos, se deben seguir estos pasos desde la aplicación:

  1. Abre WhatsApp en tu teléfono.
  2. Toca el botón para iniciar un nuevo chat (el ícono del lápiz o burbuja en la esquina inferior derecha en Android, o superior derecha en iOS).
  3. Busca tu propio nombre, la palabra “tú” o tu número de teléfono en la parte superior de la lista de contactos.
  4. Selecciona tu contacto (aparecerá etiquetado con tu nombre y la indicación de enviarte mensajes a ti mismo).
  5. Escribe y envía el primer mensaje para que el chat se quede guardado en tu pantalla de inicio de conversaciones.
¡Cómo usar WhatsApp como un bloc de notas para guardar información y recordatorios?.
¡Cómo usar WhatsApp como un bloc de notas para guardar información y recordatorios?.

Posteriormente, el usuario puede fijar la conversación en la parte superior y estructurar notas usando guiones para viñetas, números para listas o negritas y citas para resaltar información clave.

De esta manera, el chat “Tú” puede convertirse en una alternativa práctica para centralizar información de uso cotidiano dentro de WhatsApp.

Su utilidad está en aprovechar una función que ya forma parte de la aplicación para guardar y consultar datos sin depender de otra herramienta.

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