Este chat de WhatsApp sirve para guardar todo lo que necesitas

Una función nativa de WhatsApp permite organizar datos cotidianos, gestionar audios y fijar listas de tareas desde la misma pantalla.
WhatsApp esconde un potencial de organización que trasciende el intercambio de mensajes.
A través del chat personal identificado en la plataforma como “Tú”, la aplicación ofrece un espacio privado que puede utilizarse para almacenar información cotidiana, audios, documentos, enlaces y ubicaciones sin recurrir a herramientas externas.
Para comenzar a utilizar este espacio privado y organizarlo con formatos nativos, se deben seguir estos pasos desde la aplicación:
Posteriormente, el usuario puede fijar la conversación en la parte superior y estructurar notas usando guiones para viñetas, números para listas o negritas y citas para resaltar información clave.
De esta manera, el chat “Tú” puede convertirse en una alternativa práctica para centralizar información de uso cotidiano dentro de WhatsApp.
Su utilidad está en aprovechar una función que ya forma parte de la aplicación para guardar y consultar datos sin depender de otra herramienta.