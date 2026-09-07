El trend de los 80 en ChatGPT y otros fenómenos virales de Instagram y TikTok

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Esta semana, miles de fotos con hombreras, rulos voluminosos y filtros de cámara analógica invadieron Instagram y TikTok.

El reto es simple: subir una foto actual a ChatGPT y pedirle que la transforme en un retrato auténtico de los años 80.

Famosos como Marcelo Tinelli se sumaron.

Pero si esto te suena conocido, es porque no es la primera vez que ChatGPT logra este nivel de furor colectivo.

El momento que lo cambió todo: Studio Ghibli

Imágenes estilo Ghibli creadas con IA se vuelven tendencia. Foto: Facebook Crushes EC.

Todo empezó en marzo de 2025.

OpenAI lanzó una actualización de su generador de imágenes con capacidades mucho más avanzadas, y en cuestión de días, millones de personas transformaron sus fotos al estilo del estudio de animación japonés detrás de ‘El viaje de Chihiro’ y ‘Mi vecino Totoro‘, según reportó CNN.

La demanda fue tan grande que OpenAI tuvo que retrasar temporalmente el acceso a usuarios gratuitos: en solo una hora se registraron más de un millón de cuentas nuevas, de acuerdo con El Financiero Costa Rica.

Hasta el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, cambió su foto de perfil al nuevo estilo. Te dejamos el tutorial para que lo hagas si no pudiste en ese entonces: Cómo crear imágenes al estilo Ghibli

Todos quisimos ser un muñeco de colección

El furor por Ghibli apenas empezaba a bajar cuando llegó el siguiente golpe: la “tendencia de la figura de acción”, también llamada Barbie Box Challenge.

La idea consistía en convertirse en un muñeco coleccionable, con caja personalizada, nombre propio y accesorios a elección, como una guitarra o un micrófono.

El momento coincidió, de forma casi anecdótica, con que LeBron James se convirtiera en el primer atleta masculino con una figura oficial de Ken, lo que le dio todavía más impulso al trend, según Yahoo.

El trend más personal: ¿cómo te trató la IA?

A inicios de 2026 apareció una versión distinta, mucho más introspectiva.

En lugar de un estilo visual, los usuarios le pedían a ChatGPT que analizara todo su historial de conversaciones —consultas de trabajo, desahogos, charlas casuales— y lo resumiera en una sola imagen simbólica, de acuerdo con ABC Color de Paraguay.

Fue, quizás, el trend más honesto de todos, porque cada resultado era completamente distinto según cómo cada persona usaba realmente la herramienta.

Otro trend que se volvió viral, pero con la IA de Gemini fue la crear figuras 3D con tus fotos estilo Bandai, cuya tutorial lo encuentras aquí .

La IA de Gémini convierte cualquier foto en una miniatura estilo coleccionable.

Septiembre de 2026: bienvenidos a los años 80

Lo que empezó como una tendencia de nostalgia colectiva ya suma miles de publicaciones en cuestión de días.

El truco no es tan simple como pedir “una foto de los 80”: los prompts más efectivos que están circulando piden a la IA mantener intactos los rasgos faciales, pero modificar peinado, vestuario, maquillaje y hasta la textura fotográfica, para lograr el aspecto de una imagen analógica real de esa década, según detalló El Financiero. Aquí puedes ver cómo se hace para subirte a la tendencia.

Una razón para sumarse

Cuatro trends en poco más de un año dicen algo claro: cada vez que ChatGPT actualiza su capacidad de generar imágenes, internet entero se detiene a jugar con ella.

Si todavía no probaste ninguno —ni el Ghibli, ni el muñeco de colección, ni mucho menos el de los 80—, esta semana sigue siendo un buen momento: solo necesitas una foto con buena resolución y un prompt bien detallado.

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