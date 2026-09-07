Trend -Según ChatGPT ¿Cómo te verías en los 80’s-? Así puedes hacerlo

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La plataforma ChatGPT es la herramienta de inteligencia artificial clave para recrear fotografías al estilo de los años 80 en redes sociales.

El reto viral influye en comunidades de Instagram y TikTok al modificar retratos actuales con volumen en el cabello, ropa retro y efectos vintage.

Diario de Cuyo reportó que este uso de inteligencia artificial une a distintas edades a través del recuerdo.

📸 ¿En qué consiste la tendencia ochentosa en redes sociales?

La propuesta consiste en cargar una fotografía actual en una plataforma de inteligencia artificial para generar un retrato retro.

El sistema conserva las facciones exactas de la persona, pero modifica el entorno, el vestuario y el peinado.

De acuerdo con datos publicados por Stop en Línea, las imágenes resultantes imitan las fotografías de estudio de la época, incluyendo fondos coloridos, luces intensas e iluminación de neón.

Para mantener la privacidad y seguridad mientras utilizas la plataforma en línea, te recomendamos revisar cómo funciona el sistema de seguridad y protección de privacidad en ChatGPT.

⚙️ ¿Cómo adaptar una foto al estilo de los años 80 con IA?

El proceso requiere subir un retrato nítido a la interfaz de ChatGPT y ejecutar una instrucción o prompt específico.

Los usuarios solicitan peinados con permanente o volumen, chaquetas de mezclilla, hombreras y maquillaje marcado.

Según detalló Tiempo de San Juan, el texto guía recomendado indica:

“Toma como referencia la persona de esta foto y genera una nueva imagen de cómo se vería en el año 1987. Mantén sus rasgos faciales exactos, pero cambia su estilo: añádele un peinado ochenton (pelo esponjado, permanente ochentera o flequillo con volumen), ropa de la época (chamarra de mezclilla colorida, hombreras o colores neón) y un maquillaje característico. Aplica un filtro de fotografía vintage analógica, como si hubiera sido tomada con una cámara de rollo de los 80.”

Si deseas perfeccionar la creación de retratos e ilustraciones con inteligencia artificial, te sugerimos consultar esta guía técnica sobre redacción de instrucciones para generar imágenes en ChatGPT.

🤝 El impacto generacional de la inteligencia artificial

El fenómeno fomenta la interacción entre jóvenes y adultos al comparar las creaciones digitales con álbumes familiares físicos.

La participación comunitaria aumenta al acompañar los videos con música de la década, como géneros pop, synth-pop y rock.

Los usuarios comparten los resultados en historias y publicaciones mediante etiquetas globales.

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