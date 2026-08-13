¿Por qué los SMS pueden ser más útiles que las llamadas o WhatsApp durante una emergencia?

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia volvió a congestionar las redes móviles.

Miles de personas intentaron llamar o enviar fotos y notas de voz por WhatsApp al mismo tiempo, colapsando los datos.

Ante esto, los organismos de socorro recordaron que el clásico SMS sigue siendo el canal más rápido y seguro en una crisis.

La diferencia técnica entre un mensaje de texto y WhatsApp

Foto referencial generada con IA.

A diferencia de WhatsApp o las llamadas de voz que exigen conexión a internet, servidores activos y un mayor ancho de banda, el SMS opera sobre la infraestructura básica y señal mínima de la red celular.

Esto le permite transmitirse aun cuando la red esté saturada. Además, no requiere aplicaciones ni teléfonos de última generación: llega a cualquier dispositivo.

Textos breves para avisos de seguridad

De acuerdo con un publicación informativa/ comercial de Tedexis, en una emergencia, la brevedad facilita la lectura inmediata, los SMS permiten transmitir instrucciones claras de evacuación, puntos de encuentro o confirmaciones de seguridad sin consumir recursos de la red.

Por ello, la recomendación de las autoridades es priorizar el mensaje de texto para avisar a la familia que se está a salvo, dejando las líneas telefónicas libres para los equipos de rescate.

La lección que dejó el terremoto en Colombia

El movimiento telúrico en territorio colombiano demostró nuevamente la vulnerabilidad de las plataformas digitales ante un desastre natural.

Mientras las aplicaciones de mensajería sufrieron caídas e interrupciones por la sobrecarga de usuarios, las alertas de las autoridades y los mensajes breves enviados por SMS lograron mantener la comunicación activa entre las familias y los equipos de auxilio en los momentos más críticos.

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