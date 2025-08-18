Miles de conversaciones de ChatGPT se hicieron visibles en Google tras un experimento con la función de compartir. Usuarios y expertos alertan por el riesgo de privacidad y la exposición de datos personales.

🚨 ChatGPT y la privacidad en riesgo

ChatGPT enfrenta críticas después de que miles de conversaciones aparecieron en Google sin que los usuarios lo supieran. Según informó Cronista, la función “Compartir chat” genera enlaces públicos que los buscadores pueden indexar, mostrando conversaciones privadas en los resultados de búsqueda.

La función “Compartir chat” permite enviar enlaces accesibles.

Google indexó direcciones públicas de chatgpt.com/share.

Se expusieron datos personales, laborales y confidenciales.

Usuarios no comprendieron que al compartir, los enlaces quedaban abiertos.

El problema generó reclamos por falta de claridad en la herramienta.

🔎 Cómo terminaron los chats en Google

De acuerdo con AZ Zone, el 30 de julio de 2025 el medio Fast Company reveló que miles de conversaciones estaban disponibles en los buscadores. Aunque los enlaces no incluían nombres completos, sí había información sensible como experiencias de salud mental, consumo de drogas o confesiones personales.

Los chats estaban indexados tras marcar la opción de “hacer visible”.

OpenAI explicó que era un experimento para “descubrir conversaciones útiles”.

Muchos usuarios marcaron la casilla por error sin leer la advertencia completa.

El director de ciberseguridad de OpenAI, Dane Stuckey, reconoció que el riesgo era alto.

La empresa trabaja para borrar los resultados de búsqueda.

⚠️ Consecuencias de la exposición de datos

Según El Economista, se estima que cerca de 100 000 conversaciones fueron indexadas. Entre ellas había borradores de contratos, acuerdos de confidencialidad, cartas personales y mensajes íntimos. Los expertos advierten que la filtración puede generar fraudes, robo de identidad y pérdida de confianza en estas herramientas.

Conversaciones laborales con datos empresariales quedaron accesibles.

Mensajes privados sobre relaciones sentimentales fueron indexados.

La exposición recordó los inicios inseguros de las redes sociales.

Copias descargadas podrían circular en foros y la dark web.

Se plantea la necesidad de educación digital sobre IA y privacidad.

🛠️ Cómo saber si compartiste un chat en ChatGPT

Las fuentes explican que cualquier usuario puede verificar si compartió enlaces públicos y revocar el acceso.

Ingresa a chatgpt.com.

Accede al menú izquierdo y abre “Historial”.

Identifica si una conversación está marcada como “Compartida”.

Haz clic en la opción y selecciona “Revocar acceso público”.

Evita usar enlaces, comparte capturas de pantalla o copia de texto.

