OpenAI lo ha hecho oficial: GPT-5 ya está aquí. La compañía liderada por Sam Altman presenta su modelo de inteligencia artificial más poderoso hasta la fecha, disponible desde para millones de usuarios a través de ChatGPT y la API para desarrolladores y empresas.

Más preciso, más confiable y más versátil, GPT-5 representa una evolución significativa frente a sus versiones anteriores. Entre sus novedades, destaca una mayor comprensión del contexto, mejor redacción, avances en programación, integración más natural en tareas de salud y una experiencia completamente unificada.

“GPT-5 reúne lo mejor de ChatGPT en una sola experiencia”, asegura OpenAI. Ahora, ya no es necesario elegir entre diferentes versiones del modelo. GPT-5 se adapta automáticamente al tipo de pregunta y contexto del usuario.

Principales novedades de GPT-5

Menos errores y más precisión: gracias a su arquitectura optimizada, GPT-5 reduce las llamadas “alucinaciones” y ofrece respuestas más fiables, incluso en temas complejos.

Respuestas útiles, pero seguras: en lugar de bloquear solicitudes ambiguas, el modelo responde dentro de los límites éticos con explicaciones claras si no puede ayudar.

Programación avanzada: GPT-5 es ahora el modelo más potente de OpenAI para escribir código, diseñar interfaces y colaborar en desarrollo de software.

Mejor redacción: es más coherente, entiende mejor los matices y genera textos con fluidez, incluso en múltiples idiomas.

Aplicaciones en salud: GPT-5 puede sugerir preguntas para consultas médicas, interpretar resultados y apoyar en la toma de decisiones, aunque no sustituye a un profesional.

¿Cuánto cuesta y quiénes pueden usar ChatGPT-5?

Por primera vez, el acceso a GPT-5 incluye una versión gratuita, aunque con ciertas limitaciones. OpenAI ha implementado tres versiones del modelo —gpt-5, gpt-5-mini y gpt-5-nano— pensadas para diferentes niveles de uso, velocidad y costo.

Usuarios gratuitos: tienen acceso limitado a GPT-5 y GPT-5 mini.

Plan Plus: mayor velocidad y menos restricciones.

Plan Pro: uso ilimitado y acceso exclusivo a GPT-5 Pro.

Empresas y educación (EDU): GPT-5 se convierte en el modelo predeterminado, con despliegue progresivo desde esta semana.

Novedades para desarrolladores

GPT-5 brilla en el mundo del desarrollo de software. Supera a sus antecesores en pruebas como SWE-Bench o SWE-Lancer, permite llamadas en lenguaje natural a SQL o comandos de shell sin JSON, y es capaz de depurar grandes repositorios de código explicando cada paso.

Con una ventana de contexto de 256.000 tokens, GPT-5 supera ampliamente a GPT-4o, lo que le permite retener y analizar grandes volúmenes de información sin perder coherencia.

ChatGPT también se renueva

Además del nuevo modelo, ChatGPT incorpora mejoras pensadas para los usuarios:

Nuevos estilos de conversación: cuatro personalidades configurables —cínico, robot, oyente y friki— que permiten adaptar el estilo del chatbot sin necesidad de escribir prompts complejos.

Colores personalizables en las conversaciones

Mejoras en el modo de voz, con control de tono y comprensión más natural.

Integración con Gmail, Google Calendar y Contactos: GPT sabrá cuándo usar estos recursos sin necesidad de activarlos manualmente.