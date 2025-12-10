Una nueva herramienta tecnológica de apoyo a la comunidad migrante fue lanzada a finales de noviembre de 2025 en Estados Unidos.
Se trata de ALMA, una aplicación móvil gratuita cuyo nombre proviene de las iniciales Apoyo Legal Migrante y Alerta.
La aplicación fue desarrollada por la organización comunitaria Salvadoran American Leadership and Education Fund (Salef) junto a otros colectivos de defensa de migrantes.
La creación de ALMA surge en un contexto donde miles de familias latinas viven con incertidumbre y miedo ante el aumento de operativos migratorios y la posibilidad de detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tal como señala El Tiempo de Colombia.
🚨 Funciones de emergencia y localización de ALMA
El mecanismo de ALMA es simple e intuitivo. La aplicación permite al usuario estar informado en tiempo real sobre redadas y detenciones.
Si un migrante es detenido o corre el riesgo de serlo y tiene acceso a su celular, puede pulsar un botón de alerta.
Este botón, denominado “Help Now” (Ayuda Ahora), envía una notificación inmediata a los contactos de emergencia previamente designados, incluyendo familiares, abogados o líderes comunitarios, según detalla Telemundo Atlanta.
El objetivo principal es que las personas puedan reaccionar de manera rápida ante una detención de un conocido.
🛡️ ALMA: una herramienta de protección y prevención
Jocelyn Duarte, directora de Salef, ha insistido en que ALMA es una herramienta clave de emergencia, protección y alarma para las familias.
Además de la alerta, la ‘app’ cuenta con un localizador que permite seguir el rastro a las personas detenidas, facilitando que los contactos conozcan a dónde ICE trasladó al migrante.
La herramienta también cumple varias funciones educativas y preventivas. Incluye cursos legales para educar sobre derechos, ayuda para diseñar planes familiares de emergencia en caso de detenciones o deportaciones, y un apartado de apoyo emocional y orientación en crisis.
Para Salef, la aplicación busca ampliar la respuesta a las redadas, asegurando que las familias estén preparadas y no tomen decisiones bajo momentos de crisis.
