La aplicación de segundas dosis contra covid-19 se desarrolló en Quito

Valeria Heredia (I)

En los colegios Mejía y San Pedro Pascual, en el centro de Quito, el proceso de vacunación se desarrolló con normalidad. En estos espacios se aplicaron primeras y segundas dosis de las tres firmas que han enviado cargamentos al país: Pfizer-BioNtech, Sinovac y AstraZeneca, este lunes 14 de junio del 2021.

Segundo Ángel Fernández, de 77 años y sin comorbilidades o enfermedades preexistentes, acudió al Colegio Mejía, ubicado en las calles Venezuela y Matovelle. Llegó cerca de las 12:00, para acceder a la segunda dosis de Pfizer. La primera se aplicó el 16 de mayo del 2021 en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito. “Ese día fue complicado y hubo mucho desorden. Esperamos cerca de tres horas”, señaló.

Este lunes acudió, dice, confiando en que le aplicarían la segunda fórmula. Llegó en taxi desde su casa, en el sur hasta el colegio.

Felizmente -relata- logró inmunizarse contra la enfermedad. “Me voy más tranquilo”. A este plantel, por ejemplo, llegaron 130 dosis de AstraZeneca, 10 de Sinovac y 102 de Pfizer-BioNtech, este lunes.

Algo diferente ocurrió el viernes 11 de junio del 2021. Ese día se conoció varios casos de personas que no encontraron o tuvieron que esperar más de dos horas por la llegada de las segundas fórmulas de Pfizer-BioNtech. Este hecho se reportó en puntos de inoculación como los colegios Benalcázar, en el norte; San José, en el sur; y Jacinto Jijón y Caamaño, en el Valle de Los Chillos.

Carlos, jubilado de 79 años, debía recibir la segunda fórmula de Pfizer, el viernes 11 de junio del 2021, en el último sitio de vacunación mencionado. Allá acudió casi a las 11:00. “Llegamos al establecimiento educativo, pero nos dijeron que no estaban atendiendo. Nos mandaron a la ESPE y tampoco tuvimos suerte”.

En esta última entidad le pidieron volver al siguiente día. “El sábado 12 fui antes de las 09:00 y había una fila de más de 200 personas. Aunque tuve que hacer una cola durante tres horas, finalmente me administraron la segunda vacuna”.

Este lunes 14, en el Colegio San Pedro Pascual, ubicado en la calle Chile, también se observó un proceso fluido. Esto se dio debido a la baja cantidad de personas que llegaron al lugar. No se conoce cuántas estaban convocadas en ese espacio.

Oswaldo Acuña Terán, docente de 56 años, acudió a este plantel del Centro Histórico. Arribó cerca de las 13:00 para la administración de la segunda dosis de AstraZeneca.

Cuando le administraron la primera -cuenta- debió esperar más de dos horas, en el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador. “Hoy hubo una mejor organización; únicamente aguardó 10 minutos”, relata el profesional de educación.

Para él, la inmunización es fundamental, debido a que para septiembre se prevé un retorno progresivo a clases semipresenciales. “Ha sido un trabajo arduo tanto de los docentes como de los estudiantes; hemos tratado de ofrecer una educación de calidad durante estos meses de virtualidad”.

En otros puntos, como en la Unidad Educativa Luciano Andrade Marín, se reportaron problemas. Una usuaria confirmó que su madre no recibió la segunda dosis de Pfizer. “Le indicaron que no había vacunas”. Eso pese a que el viernes pasado debía ser inmunizada. “Esto no es un juego, el viernes le pidieron acercarse hoy y nada”, comentó. Hasta las 15:40, una de sus hijas buscaba información sobre otro sitio, en donde esté disponible esa fórmula.

Desde este lunes 14 de junio hasta el 18 de julio se activa la fase dos del Plan de Vacunación 9/100. Se denomina Nos Cuidamos.

En esta etapa se inoculará a las personas de entre 64 y 50 años, según el cronograma semanal del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además quienes tienen entre 16 y 49, con condiciones graves, discapacidades y males crónicos; más quienes laboran en sectores estratégicos, como producción, electricidad, petróleo, agua potable, transporte aéreo y terrestre, etc.

Sin embargo, el Ministerio aún no ha detallado, qué porcentaje de personas mayores de 65 años no han sido vacunadas aún o requieren su segunda dosis.