Pargo frito, una receta crocante para disfrutar en familia

Un clásico de la cocina ecuatoriana que destaca su textura crocante y su irresistible combinación de acompañamientos. ¡Comparte esta receta con tus amigos!

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El pargo es un pescado de carne blanca, firme y delicada que se presta muy bien para freír. Una buena sazón, un poco de harina y aceite caliente son suficientes para conseguir una textura dorada por fuera y jugosa por dentro. Esta receta es ideal para quienes buscan preparar en casa un plato tradicional, sencillo y delicioso.

🍚Ingredientes

2 pargos medianos, limpios y sin escamas

1 taza de harina de trigo

2 dientes de ajo machacados

Jugo de 2 limones

1 cucharadita de comino

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite para freír

Combinar el pargo con vegetales aporta variedad y fibra a la comida.

🍋 El limón realza el plato sin necesidad de añadir salsas pesadas.

👨‍🍳Preparación paso a paso

  • Lavar los pargos y secar muy bien con papel absorbente. Realizar dos o tres cortes diagonales en cada lado para que la sazón penetre mejor.
  • Colocar los pescados en un recipiente y agregar ajo, jugo de limón, comino, sal y pimienta. Dejar reposar durante 15 a 20 minutos.
  • Pasar cada pargo por harina, cubrir ligeramente toda la superficie. Sacudir el exceso.
  • Colocar suficiente aceite en una sartén amplia y calentar a temperatura media-alta.
  • Incorporar cuidadosamente los pescados y freir durante unos 5 a 7 minutos por cada lado, dependiendo de su tamaño, hasta que estén dorados y completamente cocidos.
  • Retirar los pargos y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  • Llevar el pescado a la mesa inmediatamente y acompaña con limón. 🍋

    🥗Valor nutricional

    El pargo aporta proteínas de buena calidad, además de minerales como fósforo, selenio y potasio. Al ser un pescado relativamente magro, puede formar parte de una alimentación equilibrada. La cantidad de grasa y calorías aumenta al prepararlo frito, por lo que es recomendable controlar la cantidad de aceite utilizada.

    🐟¿Con qué acompañar el pargo frito?

    Puedes servirlo con:

    • Arroz blanco
    • Patacones crocantes
    • Ensalada de tomate, cebolla y limón
    • Aguacate
    • Curtido de cebolla y tomate
    • Ají ecuatoriano
    • Rodajas de limón

    💡Consejo para la receta

    • Secar bien antes de enharinarlo para lograr una textura más crocante
    • Calentar bien el aceite antes de colocar el pescado en la sartén
    • No sobrecargues la sartén, ya que esto reduce la temperatura del aceite y puede hacer que el pescado absorba más grasa.

    😋 Prepara este pargo frito, lleva un pedacito de la cocina ecuatoriana a tu mesa y disfruta cada bocado. ¡Anímate a cocinarlo hoy!

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