Pargo frito, una receta crocante para disfrutar en familia
Un clásico de la cocina ecuatoriana que destaca su textura crocante y su irresistible combinación de acompañamientos. ¡Comparte esta receta con tus amigos!
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El pargo es un pescado de carne blanca, firme y delicada que se presta muy bien para freír. Una buena sazón, un poco de harina y aceite caliente son suficientes para conseguir una textura dorada por fuera y jugosa por dentro. Esta receta es ideal para quienes buscan preparar en casa unplato tradicional,sencillo y delicioso.
🍚Ingredientes
2 pargos medianos, limpios y sin escamas
1 taza de harina de trigo
2 dientes de ajo machacados
Jugo de 2 limones
1 cucharadita de comino
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Aceite para freír
Combinar el pargo con vegetales aporta variedad y fibra a la comida.
👨🍳Preparación paso a paso
Lavar los pargos y secar muy bien con papel absorbente. Realizar dos o tres cortes diagonales en cada lado para que la sazón penetre mejor.
Colocar los pescados en un recipiente y agregar ajo, jugo de limón, comino, sal y pimienta. Dejar reposar durante 15 a 20 minutos.
Pasar cada pargo por harina, cubrir ligeramente toda la superficie. Sacudir el exceso.
Colocar suficiente aceite en una sartén amplia y calentar a temperatura media-alta.
Incorporar cuidadosamente los pescados y freir durante unos 5 a 7 minutos por cada lado, dependiendo de su tamaño, hasta que estén dorados y completamente cocidos.
Retirar los pargos y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Llevar el pescado a la mesa inmediatamente y acompaña con limón. 🍋
🥗Valor nutricional
El pargo aporta proteínas de buena calidad, además de minerales como fósforo, selenio y potasio. Al ser un pescado relativamente magro, puede formar parte de una alimentación equilibrada. La cantidad de grasa y calorías aumenta al prepararlo frito, por lo que es recomendable controlar la cantidad de aceite utilizada.
🐟¿Con qué acompañar el pargo frito?
Puedes servirlo con:
Arroz blanco
Patacones crocantes
Ensalada de tomate, cebolla y limón
Aguacate
Curtido de cebolla y tomate
Ají ecuatoriano
Rodajas de limón
💡Consejo para la receta
Secar bien antes de enharinarlo para lograr una textura más crocante
Calentar bien el aceite antes de colocar el pescado en la sartén
No sobrecargues la sartén, ya que esto reduce la temperatura del aceite y puede hacer que el pescado absorba más grasa.
😋 Prepara este pargo frito, lleva un pedacito de la cocina ecuatoriana a tu mesa y disfruta cada bocado. ¡Anímate a cocinarlo hoy!