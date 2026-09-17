Pargo frito, una receta crocante para disfrutar en familia

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El pargo es un pescado de carne blanca, firme y delicada que se presta muy bien para freír. Una buena sazón, un poco de harina y aceite caliente son suficientes para conseguir una textura dorada por fuera y jugosa por dentro. Esta receta es ideal para quienes buscan preparar en casa un plato tradicional, sencillo y delicioso.

🍚Ingredientes

2 pargos medianos, limpios y sin escamas

1 taza de harina de trigo

2 dientes de ajo machacados

Jugo de 2 limones

1 cucharadita de comino

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite para freír

Combinar el pargo con vegetales aporta variedad y fibra a la comida.

🍋 El limón realza el plato sin necesidad de añadir salsas pesadas.

👨‍🍳Preparación paso a paso

Lavar los pargos y secar muy bien con papel absorbente. Realizar dos o tres cortes diagonales en cada lado para que la sazón penetre mejor.

los pargos y muy bien con papel absorbente. Realizar dos o tres cortes diagonales en cada lado para que la sazón penetre mejor. Colocar los pescados en un recipiente y agregar ajo, jugo de limón, comino, sal y pimienta. Dejar reposar durante 15 a 20 minutos.

los pescados en un recipiente y agregar ajo, jugo de limón, comino, sal y pimienta. Dejar reposar durante 15 a 20 minutos. Pasar cada pargo por harina, cubrir ligeramente toda la superficie. Sacudir el exceso.

ligeramente toda la superficie. el exceso. Colocar suficiente aceite en una sartén amplia y calentar a temperatura media-alta.

suficiente aceite en una sartén amplia y calentar a temperatura media-alta. Incorporar cuidadosamente los pescados y freir durante unos 5 a 7 minutos por cada lado, dependiendo de su tamaño, hasta que estén dorados y completamente cocidos.

cuidadosamente los pescados y freir durante unos 5 a 7 minutos por cada lado, dependiendo de su tamaño, hasta que estén dorados y completamente cocidos. Retirar los pargos y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

los pargos y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Llevar el pescado a la mesa inmediatamente y acompaña con limón. 🍋

🥗Valor nutricional

El pargo aporta proteínas de buena calidad, además de minerales como fósforo, selenio y potasio. Al ser un pescado relativamente magro, puede formar parte de una alimentación equilibrada. La cantidad de grasa y calorías aumenta al prepararlo frito, por lo que es recomendable controlar la cantidad de aceite utilizada.

🐟¿Con qué acompañar el pargo frito?

Puedes servirlo con:

Arroz blanco

Patacones crocantes

Ensalada de tomate, cebolla y limón

Aguacate

Curtido de cebolla y tomate

Ají ecuatoriano

Rodajas de limón

💡Consejo para la receta

Secar bien antes de enharinarlo para lograr una textura más crocante

bien antes de enharinarlo para lograr una textura más crocante Calentar bien el aceite antes de colocar el pescado en la sartén

bien el aceite antes de colocar el pescado en la sartén No sobrecargues la sartén, ya que esto reduce la temperatura del aceite y puede hacer que el pescado absorba más grasa.

😋 Prepara este pargo frito, lleva un pedacito de la cocina ecuatoriana a tu mesa y disfruta cada bocado. ¡Anímate a cocinarlo hoy!

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