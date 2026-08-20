Camarones apanados, crujientes por fuera y jugosos por dentro

Prepara este plato y lleva a tu mesa unos camarones dorados, crujientes e irresistibles. ¡Comparte esta receta con tus amigos!

Michele Sensi Contugi

Una capa dorada y crujiente por fuera y camarones suaves y jugosos por dentro hacen de esta receta una opción irresistible. Anímese a prepararlos en casa y disfrute de un plato fácil, sabroso y perfecto para compartir. El secreto está en secar bien los camarones, seguir el orden del apanado y controlar la cocción para lograr un resultado crujiente y lleno de sabor.

🍤Ingredientes

Para 4 porciones

500 g de camarones grandes, pelados y desvenados

1 taza de harina de trigo

2 huevos

1½ tazas de apanadura o pan rallado

2 dientes de ajo triturados

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de paprika

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite para freír

Perejil fresco picado, opcional

Los camarones aportan proteína de buena calidad, vitamina B12 y selenio, nutrientes importantes para el organismo.

Una receta sencilla que convierte los camarones en el plato favorito de la mesa

🔥 Preparación paso a paso

  • Lavar y secar bien los camarones. Colocar en un recipiente y mezclar con ajo, jugo de limón, paprika, sal y pimienta. Dejar reposar durante 10 minutos.
  • Disponer tres recipientes: uno con harina, otro con los huevos ligeramente batidos y el tercero con la apanadura.
  • Pasar cada camarón primero por la harina, luego por el huevo y finalmente por la apanadura. Presionar ligeramente para que la cubierta se adhiera bien.
  • Calentar abundante aceite y freír los camarones por tandas durante aproximadamente 2 a 3 minutos, hasta que estén dorados. Evitar cocinarlos demasiado para conservar su textura tierna. Esta técnica de pasar por harina, huevo y apanadura es habitual en este tipo de preparación.
  • Retirar los camarones y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir inmediatamente.

✨Valor nutricional aproximado

Por porción:

  • Energía: 300-350 kcal
  • Proteína: 25-30 g
  • Carbohidratos: 25-30 g
  • Grasas: 12-16 g

El aporte puede cambiar de acuerdo con el tipo de apanadura, la cantidad de aceite utilizada y el método de cocción. Referencias de recetas similares sitúan una porción de camarones apanados alrededor de 300 a 400 kcal.

🍽️¿Con qué acompañar?

Estos camarones combinan muy bien con:

  • Patacones con guacamole.
  • Papas fritas o papas rústicas.
  • Ensalada fresca de lechuga, tomate y aguacate.
  • Arroz blanco.
  • Chifles.
  • Salsa rosada, tártara o de ajo.
  • Rodajas de limón.

🥣Consejos para una buena receta

  • El secreto para unos camarones apanados crujientes está en eliminar bien la humedad antes de apanar.
  • Además, no los fría durante demasiado tiempo: cuando estén dorados y los camarones hayan cambiado de color, retírelos del aceite.
  • Una cocción excesiva puede volverlos duros.

Crujientes, dorados y llenos de sabor, estos camarones apanados son una receta fácil para sorprender a la familia. Póngase el delantal, prepare los ingredientes y anímese a hacerlos en casa. ¡Seguro querrán repetir!