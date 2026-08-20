Camarones apanados, crujientes por fuera y jugosos por dentro

Una capa dorada y crujiente por fuera y camarones suaves y jugosos por dentro hacen de esta receta una opción irresistible. Anímese a prepararlos en casa y disfrute de un plato fácil, sabroso y perfecto para compartir. El secreto está en secar bien los camarones, seguir el orden del apanado y controlar la cocción para lograr un resultado crujiente y lleno de sabor.

🍤Ingredientes

Para 4 porciones

500 g de camarones grandes, pelados y desvenados

1 taza de harina de trigo

2 huevos

1½ tazas de apanadura o pan rallado

2 dientes de ajo triturados

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de paprika

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite para freír

Perejil fresco picado, opcional

Los camarones aportan proteína de buena calidad, vitamina B12 y selenio, nutrientes importantes para el organismo.

Una receta sencilla que convierte los camarones en el plato favorito de la mesa

🔥 Preparación paso a paso

Lavar y secar bien los camarones. Colocar en un recipiente y mezclar con ajo, jugo de limón, paprika, sal y pimienta. Dejar reposar durante 10 minutos.

y secar bien los camarones. en un recipiente y mezclar con ajo, jugo de limón, paprika, sal y pimienta. reposar durante 10 minutos. Disponer tres recipientes: uno con harina, otro con los huevos ligeramente batidos y el tercero con la apanadura.

tres recipientes: uno con harina, otro con los huevos ligeramente batidos y el tercero con la apanadura. Pasar cada camarón primero por la harina, luego por el huevo y finalmente por la apanadura. Presionar ligeramente para que la cubierta se adhiera bien.

cada camarón primero por la harina, luego por el huevo y finalmente por la apanadura. ligeramente para que la cubierta se adhiera bien. Calentar abundante aceite y freír los camarones por tandas durante aproximadamente 2 a 3 minutos, hasta que estén dorados. Evitar cocinarlos demasiado para conservar su textura tierna. Esta técnica de pasar por harina, huevo y apanadura es habitual en este tipo de preparación.

abundante aceite y freír los camarones por tandas durante aproximadamente 2 a 3 minutos, hasta que estén dorados. cocinarlos demasiado para conservar su textura tierna. Esta técnica de pasar por harina, huevo y apanadura es habitual en este tipo de preparación. Retirar los camarones y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir inmediatamente.

✨Valor nutricional aproximado

Por porción:

Energía: 300-350 kcal

300-350 kcal Proteína: 25-30 g

25-30 g Carbohidratos: 25-30 g

25-30 g Grasas: 12-16 g

El aporte puede cambiar de acuerdo con el tipo de apanadura, la cantidad de aceite utilizada y el método de cocción. Referencias de recetas similares sitúan una porción de camarones apanados alrededor de 300 a 400 kcal.

🍽️¿Con qué acompañar?

Estos camarones combinan muy bien con:

Patacones con guacamole.

Papas fritas o papas rústicas.

Ensalada fresca de lechuga, tomate y aguacate.

Arroz blanco.

Chifles.

Salsa rosada, tártara o de ajo.

Rodajas de limón.

🥣Consejos para una buena receta

El secreto para unos camarones apanados crujientes está en eliminar bien la humedad antes de apanar.

para unos camarones apanados crujientes está en eliminar bien la humedad antes de apanar. Además, no los fría durante demasiado tiempo: cuando estén dorados y los camarones hayan cambiado de color, retírelos del aceite.

Una cocción excesiva puede volverlos duros.

Crujientes, dorados y llenos de sabor, estos camarones apanados son una receta fácil para sorprender a la familia. Póngase el delantal, prepare los ingredientes y anímese a hacerlos en casa. ¡Seguro querrán repetir!