Camarones apanados, crujientes por fuera y jugosos por dentro
Prepara este plato y lleva a tu mesa unos camarones dorados, crujientes e irresistibles. ¡Comparte esta receta con tus amigos!
Una capa dorada y crujiente por fuera y camarones suaves y jugosos por dentro hacen de esta recetauna opción irresistible. Anímese a prepararlos en casa y disfrute de un plato fácil, sabroso y perfecto para compartir. El secreto está en secar bien los camarones, seguir el orden del apanado y controlar la cocción para lograr un resultado crujiente y lleno de sabor.
🍤Ingredientes
Para 4 porciones
500 g de camarones grandes, pelados y desvenados
1 taza de harina de trigo
2 huevos
1½ tazas de apanadura o pan rallado
2 dientes de ajo triturados
Jugo de 1 limón
1 cucharadita de paprika
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Aceite para freír
Perejil fresco picado, opcional
Los camarones aportan proteína de buena calidad, vitamina B12 y selenio, nutrientes importantes para el organismo.
🔥 Preparación paso a paso
Lavar y secar bien los camarones. Colocar en un recipiente y mezclar con ajo, jugo de limón, paprika, sal y pimienta. Dejar reposar durante 10 minutos.
Disponer tres recipientes: uno con harina, otro con los huevos ligeramente batidos y el tercero con la apanadura.
Pasar cada camarón primero por la harina, luego por el huevo y finalmente por la apanadura. Presionar ligeramente para que la cubierta se adhiera bien.
Calentar abundante aceite y freír los camarones por tandas durante aproximadamente 2 a 3 minutos, hasta que estén dorados. Evitar cocinarlos demasiado para conservar su textura tierna. Esta técnica de pasar por harina, huevo y apanadura es habitual en este tipo de preparación.
Retirar los camarones y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir inmediatamente.
✨Valor nutricional aproximado
Por porción:
Energía: 300-350 kcal
Proteína: 25-30 g
Carbohidratos: 25-30 g
Grasas: 12-16 g
El aporte puede cambiar de acuerdo con el tipo de apanadura, la cantidad de aceite utilizada y el método de cocción. Referencias de recetassimilares sitúan una porción de camarones apanados alrededor de 300 a 400 kcal.
El secreto para unos camarones apanados crujientes está en eliminar bien la humedad antes de apanar.
Además, no los fría durante demasiado tiempo: cuando estén dorados y los camarones hayan cambiado de color, retírelos del aceite.
Una cocción excesiva puede volverlos duros.
Crujientes, dorados y llenos de sabor, estos camarones apanados son una receta fácil para sorprender a la familia. Póngase el delantal, prepare los ingredientes y anímese a hacerlos en casa. ¡Seguro querrán repetir!
Banner WhatsApp El Comercio
¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.