Encocado de camarón: el sabor del coco que conquista la mesa ecuatoriana

El encocado de camarón es una de las joyas de la gastronomía ecuatoriana. Su irresistible combinación de sabores, con una salsa cremosa y un delicado equilibrio de ingredientes, transforma cada bocado en una experiencia llena de tradición y calidez. El secreto de una receta inolvidable está en elegir ingredientes frescos y cocinar los camarones el tiempo justo para que conserven su textura tierna y jugosa, logrando un plato que conquista desde el primer bocado.
700 g de camarones limpios
2 cucharadas de aceite con achiote
1 cebolla paiteña finamente picada
1 pimiento verde picado
2 tomates maduros rallados
3 dientes de ajo triturados
2 tazas de leche de coco
½ taza de agua o caldo de camarón
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de paprika
Sal y pimienta al gusto
Cilantro picado
Jugo de ½ limón
Un plato cremoso con proteínas y grasas saludables
No cocinar demasiado los camarones. Apenas cambien de color y tomen un tono rosado intenso estarán listos. Así conservarán su textura tierna y jugosa. Además, utilice leche de coco de buena calidad o preparada de forma artesanal para conseguir una salsa mucho más cremosa y con un sabor auténtico.
Cada cucharada de este encocado de camarón es un viaje a la Costa ecuatoriana. Es una receta fácil, llena de tradición y perfecta para compartir alrededor de la mesa. Sorprenda a su familia con este plato y disfrute del auténtico sabor del coco combinado con la frescura del mar. ¡Seguro querrán repetir!