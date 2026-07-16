Encocado de camarón: el sabor del coco que conquista la mesa ecuatoriana

El encocado de camarón es una de las joyas de la gastronomía ecuatoriana. Su irresistible combinación de sabores, con una salsa cremosa y un delicado equilibrio de ingredientes, transforma cada bocado en una experiencia llena de tradición y calidez. El secreto de una receta inolvidable está en elegir ingredientes frescos y cocinar los camarones el tiempo justo para que conserven su textura tierna y jugosa, logrando un plato que conquista desde el primer bocado.

🍤🥥🍲Ingredientes (4 porciones)

700 g de camarones limpios

2 cucharadas de aceite con achiote

1 cebolla paiteña finamente picada

1 pimiento verde picado

2 tomates maduros rallados

3 dientes de ajo triturados

2 tazas de leche de coco

½ taza de agua o caldo de camarón

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de paprika

Sal y pimienta al gusto

Cilantro picado

Jugo de ½ limón

Un plato cremoso con proteínas y grasas saludables

🥥🍤 ¡El sabor de la Costa llega a tu cocina!

🍤🔥🥥 Preparación paso a paso

Sazonar los camarones con sal, pimienta y unas gotas de limón. Reservar durante 10 minutos.

los camarones con sal, pimienta y unas gotas de limón. durante 10 minutos. En una olla calentar el aceite con achiote y sofreír la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén transparentes.

el aceite con achiote y la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén transparentes. Incorporar el tomate rallado y cocinar durante cinco minutos hasta obtener un refrito espeso.

el tomate rallado y durante cinco minutos hasta obtener un refrito espeso. Añadir el comino, la paprika y mezcle bien.

el comino, la paprika y mezcle bien. Verter la leche de coco junto con el caldo y dejar hervir suavemente durante ocho minutos.

la leche de coco junto con el caldo y hervir suavemente durante ocho minutos. Agregar los camarones y cocinar únicamente entre cuatro y cinco minutos para evitar que se endurezcan.

los camarones y únicamente entre cuatro y cinco minutos para evitar que se endurezcan. Rectificar la sal, incorporar el cilantro picado y retirar del fuego.

la sal, el cilantro picado y del fuego. Servir inmediatamente bien caliente.

🍤🌴🥥 Valor nutricional aproximado (por porción)

Calorías: 390 kcal

Proteínas: 31 g

Grasas: 23 g

Carbohidratos: 12 g

Fibra: 3 g

Sodio: 520 mg

🍤🍚🥥¿Con qué acompañarlo?

Arroz blanco recién preparado.

Patacones crujientes.

Maduro frito.

Yuca cocida.

Ensalada de aguacate con tomate y cebolla.

Rodajas de limón para realzar el sabor.

🍲 Consejo para un encocado perfecto

No cocinar demasiado los camarones. Apenas cambien de color y tomen un tono rosado intenso estarán listos. Así conservarán su textura tierna y jugosa. Además, utilice leche de coco de buena calidad o preparada de forma artesanal para conseguir una salsa mucho más cremosa y con un sabor auténtico.

🍤🥥 ¡Anímese a prepararlo!

Cada cucharada de este encocado de camarón es un viaje a la Costa ecuatoriana. Es una receta fácil, llena de tradición y perfecta para compartir alrededor de la mesa. Sorprenda a su familia con este plato y disfrute del auténtico sabor del coco combinado con la frescura del mar. ¡Seguro querrán repetir!

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