Las alitas de pollo con salsa de miel y mostaza son la mezcla perfecta entre dulzura y un sutil toque picante. Su preparación sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir, las convierte en una opción ideal para compartir en reuniones, servir como aperitivo o disfrutar como plato principal. La miel aporta suavidad y brillo, mientras que la mostaza añade un contraste ácido y especiado que eleva cada bocado, transformando unas alitas comunes en una experiencia gastronómica inolvidable. A continuación la receta paso a paso.
Ingredientes
1 kg de alitas de pollo limpias y secas
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas de aceite vegetal
3 cucharadas de miel
3 cucharadas de mostaza
1 cucharada de salsa de soja (opcional)
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de paprika dulce
Jugo de medio limón (opcional)
Perejil fresco picado para decorar
Preparación paso a paso
- Sazonar las alitas con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. Dejar reposar 10 minutos para que absorban el sabor.
- En una sartén grande o plancha, calentar el aceite a fuego medio-alto. Añadir las alitas y cocina hasta que estén doradas y crujientes por todos lados, aproximadamente 12-15 minutos. Alternativamente, puedes hornear a 200 °C durante 25-30 minutos, rotarlas a mitad de cocción.
- Mientras se cocinan las alitas, mezclar en un bol la miel, mostaza, salsa de soja y jugo de limón si usas. Revolver bien hasta formar una salsa homogénea.
- Cuando las alitas estén casi listas, agregar a la sartén con la salsa y cocinar 3-5 minutos más, cubriendo y removiendo para que se impregnen de la salsa y se caramelice ligeramente.
- Colocar las alitas en un plato, espolvorear perejil picado y servir calientes.
Valor nutricional aproximado (por 100 g de alitas con salsa)
- Energía: 250 kcal
- Proteínas: 18 g
- Grasas: 18 g (con bajo contenido en grasas saturadas)
- Carbohidratos: 8 g
- Azúcares: 7 g
- Sodio: 350 mg
¿Con qué acompañar?
- Papas rústicas al horno o papas fritas: Textura crujiente que combina con la suavidad de la salsa.
- Ensalada fresca: Lechuga, tomate, cebolla y aguacate para equilibrar sabores.
- Vegetales al vapor o asados: Como brócoli, zanahorias o espárragos, ideales para limpiar el paladar.
Consejos para hacer unas alitas perfectas
- Secar bien las alitas antes de sazonarlas para lograr una piel más crocante.
- Si quieres más caramelización, agrega la salsa poco antes de terminar la cocción.
- Ajustar la cantidad de miel y mostaza según prefieras un sabor más dulce o más ácido.
- Si quieres un toque picante, añade un poco de chile en polvo o salsa picante a la mezcla.
Las alitas con salsa de mostaza y miel son una fuente excelente de proteínas de alta calidad y ofrecen un aporte energético balanceado, ideal para una comida satisfactoria sin excesos. Atrévete a preparar este platillo y descubre cómo algo sencillo puede transformarse en tu nueva receta favorita.