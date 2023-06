¿Se puede votar nulo en Ecuador?

¿Por qué la gente vota nulo en Ecuador? Juicio Político el podcast de El Comercio en el que se explican los temas políticos del Ecuador. Foto: EL COMERCIO

Ana Lucía Freire (I)

En el segundo episodio de nuestro pódcast Juicio Político, la Politóloga Anita Álava junto al Abogado y Politólogo Lenin Sulca, analizan el voto nulo en Ecuador.

Durante la conversación, se plantea la idea de que en Ecuador actualmente existe un aparente alejamiento o desinterés por parte de los jóvenes hacia la política. Un criterio con el que Anita Álava no está de acuerdo. Para la politóloga, “a los jóvenes nos gusta leer sobre política, no es tanto un alejamiento, sino que los espacios para los jóvenes no son apropiados o incentivados y por eso no hay tanta participación”

Código de la Democracia

El código de la Democracia, en su artículo 3, dice que el “Estado garantiza y promueve la representación paritaria de mujeres y hombres (…) en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones de binomio y pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial”. Dice también que “las candidaturas a elecciones pluripersonales incorporarán una cuota de jóvenes no inferior al veinticinco por ciento (25%) en cada lista a inscribirse”.

Lenin Sulca asegura que la falta de participación se debe a dos factores: apatía y desconocimiento.

Apatía porque según el Latinobarómetro 2021, "tanto la democracia como los partidos tienen índices de confianza que van del 9% al 30%”, explica el Abogado. Y, desconocimiento porque “no explicas en el sistema educativo qué es la política y qué son las políticas públicas”.

Voto nulo en Ecuador

En las últimas elecciones seccionales, en la parroquia de Calacalí, provincia de Pichincha se dio un hecho inédito. El voto nulo se llevó el mayor porcentaje.

Para Anita Álava, el voto nulo podría ser una "nueva forma de hacer política, de hacerse escuchar”, dice, “una estrategia y una herramienta para presionar y cambiar la forma de hacer política”.

En los últimos 20 años, el voto nulo no alcanzaba el 12% y ahora “hemos pasado a anular a unas elecciones seccionales”, afirma.

El podcast

¿Quieres conocer más sobre el voto nulo en Ecuador? Escucha nuestro pódcast Juicio Político en Spotify, síguenos, comenta y comparte.

