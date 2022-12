¿Será una entente?

El término no es usual. Fue referido para una alianza durante la primera guerra mundial, por la Tercera República Francesa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y el Imperio ruso.

El propósito era estar prevenidos para una defensa frente un posible enemigo común.

La referencia es válida cuando el presidente de la república declaró, en el territorio de EE. UU, no en el ecuatoriano- ¿Vi Bo? -. la posibilidad de competir por una reelección. Se debe conocer que no es chiste o una broma pesada, sino que es una versión que tiene el carácter de exploratoria. El primer y casi único antecedente o causa es aquí no existe competidor para las elecciones presidenciales siguientes. Las principales opciones están impedidos por motivos legales y decisiones personales . Por eso, aunque en una primera impresión suena a una noticia falsa o a un chiste de mal gusto, en política no hay que descartar una opción o explicación por insólita o burlesca que parezca.

Un intento de esta indagación seria partir del hecho que el Ecuador al finalizar el 2022 o empezar lo siguiente solo existen cuatro actores medianos : el gobierno, el nebotismo , el correísmo y el multifacético indigenismo. Ninguno de los tres últimos tiene opciones en una competencia presidencial para el 2027 pero tampoco pueden quedar afuera del escenario y someterse únicamente al despretinado juego parlamentario.

Por ese motivo, es pertinente no descartar que exista una “entente” entre los que son fuertes, pero no llegan y el que es débil, pero está el mando del gobierno y el Estado.

Situaciones similares o parecidas la registra la historia. Asi se fraguo el derrocamiento d Arroyo del ero, alguna de la cinco de Velasco Ibarra y los elegidos y derrocados en los últimos lustros. La situación que se analiza no es en virtud de un golpe de estado sino de acuerdo, en el marco d la constitución para una reelección presidencial. Dice la historia que hasta Hitler y Stalin suscribieron el conocido como Pacto de No Agresión de Molotov- Ribbentrop.