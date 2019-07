¿Volverá el depredador?

El depredador es el expresidente Rafael Correa Delgado. Tiene ganas de venir. Las probabilidades de que busque el poder, de que venga, gane y rebusque son altas. Y si viniera y ganara, estaríamos perdidos. Nos tocaría emigrar.

Un tigre que ha comido carne humana es un tigre cebado. No cesa de buscar nuevas presas. Correa es un tigre cebado. Olió dinero, sangre, mafia y se relame. Sabe esperar. Acecha. Urcuquí, Buenos Aires, minas de oro, plata y cobre son carne humana. Dará el salto en las próximas elecciones. Tigre ya experimentado con el caso Gabela: comenzará el asalto corrompiendo a las Fuerzas Armadas. Un cañonazo de oro mata casi todo honor militar. Venezuela es su maestra. Y se quedará otros diez años.



Volverá porque tiene un veinte por ciento duro en Quito y tal vez, un treinta por ciento en Ecuador. A la luz de la sana razón, no se puede entender que, todavía, haya bípedos implumes, platónicos, que confíen en él. Los más ilustrados de ellos saben con certeza que es un peligro. Saben, sin embargo, que con él en el poder, podrán medrar, volverse ricos, arreglar el futuro de su familia. Ya muchas mentes preclaras y corazones ardientes estuvieron con él. “A buen mame, ojos ciegos”. Y los muchos ignorantes y necios que en el Ecuador han sido, saldrán conque con Rafael tuvimos empleo, cama, dama y chocolate. Y ahora “nuay nada”. Y votarán por él y serán los primeros en emigrar. Bien merecido lo tendrán.



Que la campaña está en marcha se infiere de la cantidad de ataques a la fiscal y al señor presidente Moreno por el caso Alexis Mera. Este doctor tan inteligente metió a Ecuador en una cárcel de papel, de decretos supremos, de argumentos para perseguir a los jueces que no doblaban las espaldas ante el señor Correa y sus valientes asesores. Y ahora, un par de jueces agradecidos y engrandecidos por ser miembros de la Corte Nacional ex cervecera lo sacan de la cárcel, humillan a la señora Fiscal por Fiscal y, tal vez, por mujer y, tal vez, por negra. Porque así somos los huairapamushcas, de corazón chiquito.



En bandada, los cuervos de los tuiteros y de los troleros se ensañan con la Fiscal y con Moreno. El señor presidente Lenín, a quien debemos gratitud por habernos librado del tigre cebado, ha ido aflojando su rigor, dando favores increíbles, vacilando. Puede ser que a esta altura tenga menos seguidores que Correa.



Y nosotros los ciudadanos vemos impasibles cómo la marea alta de la voracidad va invadiendo nuestras playas. Ah, si fuéramos de Hong Kong, si tuviésemos su temple, su coraje, su decisión de luchar, ya habría unos cinco millones de ecuatorianos en las calles y en las plazas protestando contra la corrupción que dejó sembrada en nuestros intestinos el depredador. Por nuestra indiferencia, inconsciencia, debilidad, pereza, merecemos que nos saquen a palos del país. ¿Raza de víboras, quién os liberará de la ira venidera?



Yo, El Chapulín Colorado.