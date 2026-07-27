Un cachorro de apenas dos meses fue rescatado luego de que ciudadanos alertaran sobre una supuesta agresión en el Centro Histórico de Quito.

El caso ocurrió en los alrededores del Centro Comercial Montúfar, donde un hombre, en estado de embriaguez, fue señalado de golpear al animal.

Tras la denuncia, personal de control acudió al sitio y detuvo la agresión. El cachorro fue puesto a salvo y trasladado para recibir atención especializada.

Cachorro de dos meses fue rescatado tras ser agredido por un hombre ebrio en Quito

El perro permanece en el Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) de Calderón. Los exámenes veterinarios confirmaron que se encuentra sano y continuará bajo observación mientras completa su proceso de recuperación.

Debido a su edad, permanecerá en ese centro hasta cumplir cuatro meses. En ese momento será esterilizado, como parte del protocolo previo a una nueva etapa de vida.

El caso cobró relevancia porque coincidió con el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha (se celebra cada 27 de julio) que busca visibilizar la realidad de miles de animales que viven en abandono o enfrentan situaciones de violencia.

¿Qué ocurrió con el agresor?

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue puesto a buen recaudo porque se encontraba completamente ebrio. Además, no portaba documentos de identidad al momento de la intervención.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la agresión denunciada.

¿Qué sanciones contempla Quito por maltrato animal?

La normativa vigente en el Distrito Metropolitano de Quito establece sanciones para quienes cometan infracciones relacionadas con el bienestar animal.

Las conductas consideradas muy graves pueden ser sancionadas con multas equivalentes a 10 remuneraciones básicas unificadas, es decir, 4 820 dólares.

Entre ellas constan provocar daño o sufrimiento a un animal, abandonarlo, mantenerlo encadenado de forma habitual, someterlo a enjaulamiento permanente, practicar mutilaciones injustificadas o realizar cualquier acción que vulnere su bienestar.

Las autoridades recuerdan que las denuncias ciudadanas son fundamentales para atender este tipo de casos. En esta ocasión, la alerta de personas que presenciaron la agresión permitió rescatar al cachorro y ponerlo bajo protección, evitando que las consecuencias fueran más graves.