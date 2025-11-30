El mercado bursátil en Ecuador está en crecimiento. Así puedes sacarle provecho

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El mercado bursátil ecuatoriano está en crecimiento. En 2024 se negociaron más de 1 000 millones en obligaciones y una cantidad similar en papel comercial.

Hasta lo que va del 2025, las cifras crecieron a 1 400 millones de dólares y 1 098 millones de dólares respectivamente. También aumentó el volumen en acciones, alcanzando los 121 millones.

“Las empresas están saliendo con montos más grandes, y los inversionistas buscan mejores retornos ante tasas pasivas cada vez menores”, explica Washington Arellano, presidente y fundador de Futuro Casa de Valores.

Según él, el sector bursátil ofrece instrumentos como certificados de depósito, papel comercial, obligaciones y acciones, permitiendo crear portafolios de inversión de alto rendimiento y brindar financiamiento flexible a las empresas.

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Financiamiento corporativo más flexible y accesible

Las empresas ecuatorianas acuden cada vez más al mercado bursátil para captar recursos mediante instrumentos como papel comercial -para capital de trabajo- y obligaciones o bonos -para proyectos de mediano y largo plazo-.

Según Arellano, estas alternativas permiten construir “tablas de amortización hechas a la medida”, con pagos trimestrales, semestrales o anuales, algo difícil de encontrar en los créditos tradicionales del sistema bancario.

Papel comercial y obligaciones son los instrumentos más usados

En Ecuador, el papel comercial y las obligaciones corporativas son los instrumentos más negociados. Las acciones siguen siendo mínimas debido a que muchas empresas aún son familiares y temen ceder participación.

Sin embargo, Arellano asegura que abrirse al mercado accionario ofrece beneficios de expansión y crecimiento que siguen subutilizados.

Tasas de interés competitivas según el riesgo

Cada emisión pasa por un análisis de una calificadora de riesgo, que determina la seguridad del proyecto y fija la rentabilidad esperada.

Una empresa con calificación AAA paga una tasa menor, mientras que proyectos más riesgosos ofrecen intereses más altos. Esto permite al inversionista elegir entre mayor seguridad o mayor rentabilidad, con opciones que superan las de las pólizas tradicionales entre uno y tres puntos porcentuales, dice Arellano.

ETF y acciones internacionales: más opciones para el inversionista

La casa de valores también ofrece acceso a ETF, fondos cotizados que funcionan como un portafolio diversificado en una sola compra.

Además, mediante acuerdos de corresponsalía, los ecuatorianos pueden invertir en mercados internacionales, pagando comisiones desde 10 dólares y tasas del 0,31% en renta fija y 1% en acciones, dijo Arellano.

Un mercado estable y confiable

El mercado bursátil ecuatoriano destaca por su estabilidad. Arellano menciona casos como acciones del sector financiero que se han mantenido entre 0,85 y 1,20 dólares por cinco años, generando rentabilidades de hasta 14% anual, cifra superior a la de las pólizas o cuentas de ahorro.

Esto posiciona al mercado de valores como una alternativa sólida y rentable para el inversionista moderno, aseguró Arellano.

Enlace externo: Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil

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